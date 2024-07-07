ملكة الفواكه تغزو الأسواق.. النعومي تتربع على عرش المانجو كأغلى الأنواع وصديقة الأقل.. وشعبة الفاكهة تزف بشرى لعشاقها

سجلت أسعار المانجو انخفاضات ملحوظة في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، وأيضًا في المحال التجارية والأسواق، وذلك بالتزامن مع زيادة المعروض من المانجو في الأسواق.

أسعار المانجو في الأسواق، فيتو

بشرى سارة من شعبة الفاكهة لعشاق المانجو هذا الموسم

وزف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بشرى سارة لعشاق المانجو، بأن سعر كيلو المانجو باختلاف أنواعه في الموسم الحالي لن يزيد عن 35 لـ 40 جنيهًا.

أسعار المانجو في الأسواق، فيتو

الكل هياكل مانجو بأرخص سعر منذ فترة طويلة

وقال «النجيب» إن « سعر المانجو في موسم 2024 هتبقى أرخص المواسم، الكل هياكل مانجو بأرخص سعر منذ فترة طويلة».

سعر المانجو في الأسواق، فيتو

موسم المانجو بدأ قبل أوانه بـ 10 أيام

وأوضح أن موسم المانجو بدأ قبل أوانه بـ 10 أيام، متأثرة بارتفاع درجات الحرارة، التي ساهمت في سرعة نضج المانجو الأسواني وطرحها قبل بدء الموسم بأيام.

سعر المانجو في الأسواق، فيتو

المانجو ستغزو الأسواق خلال أيام

وتوقع «النجيب» زيادة المعروض من المانجو، وأن تغزو المانجو الأسواق خلال أيام، خاصة أن موجة الطقس الحار التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة كانت سببًا رئيسيًا في اكتمال نمو محاصيل المانجو ليس في أسوان فقط، بل وفي الإسماعيلية، وغيرها من المحافظات.

أسعار المانجو في الأسواق، فيتو

توقعات بانخفاض يصل لـ 40% في أسعار المانجو

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة استمرار انخفاض أسعار المانجو بمختلف أنواعها لما يقارب من 35 لـ 40% مقارنة بسعرها في الموسم الماضي.

أسعار المانجو في الأسواق، فيتو

أصناف من المانجو مرتفعة السعر مثل الفص والنعومي

وأوضح «النجيب» أنه يتحدث عن أنواع المانجو الأكثر شعبية وانتشارًا، وهي الأهم بالنسبة للغالبية العظمى للشعب، لكن هذا لا يمنع من وجود أصناف من المانجو مرتفعة السعر مثل الفص والنعومي، لكن هما ليس من الأصناف الشعبية.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وفي نفس السياق، ولعشاق المانجو؛ «فيتو» تستعرض أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وفي المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فضلًا عن سعر المانجو في الأسواق الشعبية وفقًا لرصد «فيتو» خلال جولة ميدانية وأيضًا وفق رصد البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

سعر المانجو في الأسواق، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

البداية مع سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، التي جاءت كالآتي:

تراوح سعر مانجو عويس بين 25 جنيهًا و35 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو هندي بين 17 جنيهًا و23 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو تيمور بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو زبدية بين 17 جنيهًا و21 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو بلدي بين 15 جنيهًا و18 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فونس بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فص بين 40 جنيهًا و70 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو دبشة، بين 17 جنيهًا و22 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو صديقة بين 18 جنيهًا و22 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو جولك بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو سكري بين 17 جنيهًا و25 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو سنارة بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فجر كلان، بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو تومي بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو كيت بين 16 جنيهًا و18 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو كيت بين 16 جنيهًا و18 جنيهًا.

سعر المانجو في الأسواق، فيتو

7.4 جنيه انخفاضًا في سعر المانجو البلدي وفقًا للبوابة الحكومية

فيما رصدت البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض سعر المانجو سكري بلدي بنحو 7.4 جنيه في الكيلو.

سعر المانجو في الأسواق، فيتو

50 جنيهًا أعلى سعر لكيلو المانجو سكري في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو المانجو سكري بلدي نحو 37 جنيهًا، وتراوحت أسعار المانجو سكري بلدي ما بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو في الأسواق، فيتو

أسعار المانجو في المحلات التجارية والسلاسل الغذائية

وعن أسعار المانجو في المحلات التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

بلغ سعر مانجو هندي نحو 44 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر مانجو صديقة نحو 26 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مانجو زبدية من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر مانجو جوليك من 20 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر كيلو مانجو سكري نحو 55 جنيهًا بلغ سعر كيلو مانجو نعومي نحو 100 جنيه. بلغ سعر كيلو مانجو عويس نحو 40 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مانجو مبروكة من 44 جنيهًا إلى 60 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مانجو فونس نحو 44 جنيهًا. بلغ سعر مانجو فص نحو 75 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر مانجو أصناف نحو 35 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر كيلو مانجو تيمور نحو 30 جنيهًا.