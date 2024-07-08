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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 8 يوليو 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، إذ انخفض سعر العنب الرومي الأحمر نحو جنيه، تين برشومي نحو 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر برتقال صيفي6 : 7.5  جنيه
سعر العنب بناتي أصفر17 27 جنيهًا
سعر عنب بناتي أحمر25 35 جنيهًا
سعر عنب رومي أحمر14 : 20 جنيهًا
سعر عنب أسود20 30 جنيهًا
سعر عنب كرمسن2030 جنيهًا
سعر تفاح مصري15 : 30 جنيهًا
سعر تفاح أمريكي40 90 جنيهًا
تين برشومي15 : 20 جنيهًا
سعر الكانتلوب10 14 جنيهًا
سعر الشمام8: 14 جنيهًا
سعر المانجو15 : 70 جنيهًا
سعر البطيخ24 80 جنيهًا
سعر الخوخ بلدي20 50 جنيهًا
سعر البرقوق30 50 جنيهًا
سعر الكمثرى75 125 جنيهًا
سعر الموز البلدي / المستورد8 : 60 جنيهًا
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أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح البلدي والعنب في سوق العبور

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