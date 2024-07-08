أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 8 يوليو 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، إذ انخفض سعر العنب الرومي الأحمر نحو جنيه، تين برشومي نحو 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر برتقال صيفي 6 : 7.5 جنيه سعر العنب بناتي أصفر 17 : 27 جنيهًا سعر عنب بناتي أحمر 25 : 35 جنيهًا سعر عنب رومي أحمر 14 : 20 جنيهًا سعر عنب أسود 20 : 30 جنيهًا سعر عنب كرمسن 20 : 30 جنيهًا سعر تفاح مصري 15 : 30 جنيهًا سعر تفاح أمريكي 40 : 90 جنيهًا تين برشومي 15 : 20 جنيهًا سعر الكانتلوب 10 : 14 جنيهًا سعر الشمام 8: 14 جنيهًا سعر المانجو 15 : 70 جنيهًا سعر البطيخ 24 : 80 جنيهًا سعر الخوخ بلدي 20 : 50 جنيهًا سعر البرقوق 30 : 50 جنيهًا سعر الكمثرى 75 : 125 جنيهًا سعر الموز البلدي / المستورد 8 : 60 جنيهًا