أخبار الاقتصاد اليوم: قرار من صندوق النقد بشأن مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر.. حقيقة الإفراج الجمركي عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر.. وارتفاعات مستمرة في أسعار اللحوم وتراجع الدواجن

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

آخر فرصة لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

أيام قليلة وتنتهي المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات كموعد نهائي للمستخدمين لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2024 بدون غرامة.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يونيو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 يوليو.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط



استبعد صندوق النقد الدولي، من على جدول اجتماعاته المقررة غدا، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب "عدم استيفاء بعض الشروط"، بحسب وكالة بلومبرج.

أجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وضع مصر على جدول اجتماعات الصندوق والموافقة على المراجعة، كان سيسمح لها بصرف شريحة جديدة من قرضها، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من "صندوق الصلابة والمرونة".

حقيقة الإفراج الجمركي عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

نفت مصلحة الجمارك المصرية، صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من أخبار مغلوطة تفيد بإصدار تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تماما عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت المصلحة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها من مصادر غير رسمية، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والمختصة فقط، وتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات.

كما طالبت بتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تسبب البلبلة وتثير القلق بين المواطنين، وتدعو وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، والاستعانة بالمصادر الرسمية والمختصة للتحقق من صحة الأخبار.



ارتفاعات مستمرة في أسعار اللحوم

سجلت أسعار اللحوم ارتفاعات متتالية في الأسواق رغم انتهاء موسم عيد الأضحى، وما زالت بعض محلات الجزارة مغلقة بالتزامن مع إجازة الجزارين التي تبدأ مع نهاية أيام عيد الأضحى، فما هي أسباب الارتفاعات في سعر اللحوم ومتى تعود إلى معدلاتها السعرية الطبيعية؟.

قال شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار اللحوم ارتفعت في الأسواق بالرغم من عدم عمل محلات الجزارة بكامل طاقتها بسبب أزمة نقص العجول البلدية في السوق.

وأوضح عضو شعبة القصابين لـ “فيتو” أن السوق المحلية تعاني من نقص كميات العجول منذ موسم عيد الأضحى 2023، وهي أزمة لم تحل منذ العام الماضي، تداعياتها مستمرة حتى بعد إنتهاء موسم عيد الأضحى 2024.

وأضاف: أن الحكومة استطاعت حل الأزمة مؤقتا في عيد الأضحى، من خلال استيراد مئات الألوف من رؤوس الماشية خلال الموسم، لكنها كانت موجة للذبح خلال عيد الأضحى.

وتابع شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة: أن السوق المحلية لم تكن تحتاج لاستيراد العجول لسد احتياجات الاستهلاك في العيد فقط، بل هي أزمة ممتدة لما بعد العيد، لذلك كان على الحكومة عند استيرادها لروؤس الماشية للذبح؛ استيراد عدد آخر للتربية وتوزيعها على المزارعين وأصحاب مزارع إنتاج الثروة الحيوانية، حتى تضمن حل الأزمة، ووجود كمية من الماشية في السوق لسد احتياجات المستهلكين لمدة ٣ أشهر بعد عيد الأضحى، لحين إيجاد حل عملي لمواجهة أزمة نقص كميات العجول في مصر.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 28466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 34980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 12301 نقطة.



وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 9149 نقطة.

وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2756 نقطة.



انخفاض أسعار الدواجن البيضاء

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضا بنحو جنيه في الأسواق اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من المزرعة «جملة» المستهلك البوابة الحكومية الفراخ البيضاء 69 جنيهًا 74: 85 جنيهًا 84: 100 جنيه الدواجن البلدي 110 : 111 جنيها 115 : 125 جنيهًا 115 : 130 جنيهًا

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