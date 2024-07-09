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اقتصاد

10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

أسعار اللحوم الحمراء
أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق، سجل سعر اللحوم الحمراء، البتلو ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوح ارتفاع سعر البتلو ما بين جنيهين و10 جنيهات، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محلات الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظام في السوق، في السطور الأتية:

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعا يقدر بـ 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي في محلات الجزارة  نحو 411.8 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بتلو ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء بتلو في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحوم بتلو بالعظام في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو  جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحو البتلو بالعظام كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظام في أسواق المحافظات نحو 375.7 جنيه.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظام أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجلت 500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم في الأسواق.
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