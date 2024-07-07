6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

أسعار الدواجن اليوم الأحد، سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضًا في الأسواق اليوم الأحد، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا تراوح ما بين 5 و6 جنيهات مقارنة بسعره السابق، فيما انخفض سعر الفراخ البلدي بنحو جنيهين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 7 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من المزرعة «جملة» المستهلك البوابة الحكومية الفراخ البيضاء 70 : 71 جنيهًا 75: 85 جنيهًا 84: 100 جنيه الدواجن البلدي 109 : 110 جنيهات 110 : 125 جنيهًا 115 : 130 جنيهًا