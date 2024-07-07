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اقتصاد

6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأحد، سجلت  أسعار الدواجن البيضاء انخفاضًا في الأسواق اليوم الأحد، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا تراوح ما بين 5 و6 جنيهات مقارنة بسعره السابق، فيما انخفض سعر الفراخ البلدي بنحو جنيهين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 7 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من

المزرعة  «جملة»

المستهلكالبوابة الحكومية
الفراخ البيضاء 70 : 71 جنيهًا75: 85 جنيهًا84: 100 جنيه
الدواجن البلدي109 : 110 جنيهات110 : 125 جنيهًا115 : 130 جنيهًا

 

 

 

 

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الكيلو يبدأ بـ 81 جنيها، تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت

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الفراخ البيضاء تسجل 85 جنيها، أسعار الدواجن اليوم بالبحيرة (فيديو)

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