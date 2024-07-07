أسعار اللحوم تواصل الارتفاع رغم انتهاء موسم عيد الأضحى.. شعبة القصابين: الأزمة امتداد لموسم 2023.. وهذه أسباب الزيادة

شهد السوق المحلي رغم انتهاء موسم عيد الأضحى مواصلة ارتفاع أسعار اللحوم؛ وذلك وفقًا لتقارير رسمية، بالرغم من أن معظم محلات الجزارة مازالت في إجازة عيد الأضحى، فما هي أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق؟

أسباب ارتفاع سعر اللحوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في ارتفاع رغم قلة الطلب على الشراء

أكد شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، رغم قلة الطلب على شراء اللحوم من المواطنين، وإغلاق معظم محلات الجزارة بالتزامن مع حصولهم على إجازة عيد الأضحى.

شلبي جابر عضو شعبة القصابين، فيتو

سوق اللحوم المحلي يعاني من قلة العجول

وأشار «شلبي» إلى أن السبب في ارتفاع سعر اللحوم بالأسواق يرجع إلى قلة الكميات المعروضة من العجول، إذ يعاني سوق اللحوم المحلي من قلة العجول المنتجة في المزارع، وهي أزمة ليست وليدة هذا الموسم بل بدأت منذ العام الماضي ولم تحل إلى يومنا هذا.

أسباب ارتفاع سعر اللحوم في الأسواق، فيتو

ذبح العجول صغيرة الوزن والعمر خلال عيد الأضحى

وأضاف عضو شعبة القصابين: خلال عيد الأضحى تم ذبح العجول صغيرة الوزن والعمر، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، الأمر الذي دعا المواطنين إلى اختيار أضاحي العجول بأوزان 350 كيلو، حتى يتناسب سعرها مع ميزانية المواطنين، فالمواطن كان يبحث عن أضحية من العجول بسعر لا يزيد عن 70 ألف جنيه، وتمت بنظام المشاركة بين الأفراد بنظام الأسهم، وتكون أضحية بسعر خروف للفرد الواحد.

أسباب ارتفاع سعر اللحوم في الأسواق، فيتو

توقعات بمواصلة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق

وتوقع شلبي جابر مواصلة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، خاصة مع زيادة أزمة سوق اللحوم؛ التي تأزمت بشدة مع نقص العجول صغيرة السن والوزن، وبالتزامن مع بدء إقبال المواطنين على شراء اللحوم بعد إنتهاء موسم عيد الأضحى.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» أسعار اللحوم في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور الآتية:

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

البداية مع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، إذ سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا بلغ نحو 13 جنيهًا في الأسواق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.8 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي من 360 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسباب ارتفاع سعر اللحوم في الأسواق، فيتو

سعر لحم ضاني بالعظام في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 410.7 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 280 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم كندوز كبير في الأسواق

وارتفع سعر اللحم الكندوز كبير السن ارتفاعًا قدره 11.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350 جنيهًا، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

كما ارتفع سعر لحم كندوز صغير السن ارتفاعًا قدره 10 جنيهات مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 392.5 جنيه في الأسواق، وسجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 420 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وسجل سعر اللحم الكندوز متوسط السن، ارتفاعًا قدره 7 جنيهات عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 390 جنيهًا في الأسواق، سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، فيما يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 420 جنيهًا في الأسواق.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

أما أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، فقد سجلت ارتفاعا يقدر بـ 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي في المحلات نحو 408 جنيهات في الأسواق، وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بتلو ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

سعر كيلو اللحوم بتلو بالعظام في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظام في أسواق المحافظات نحو 375.4 جنيه، وسجلت اللحوم الحمراء بالعظام أقل سعر لها نحو 280 جنيهًا، فيما سجلت 500 جنيه أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم في الأسواق.