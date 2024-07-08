أسعار اللحوم الضاني تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر كيلو لحوم ضأن ارتفاعًا تراوح من 6 إلى 7 جنيهات، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

7 جنيهات سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو 7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي من 330 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

6 جنيهات ارتفاعًا في سعر لحم ضاني بالعظام

بينما ارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 6.7 جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 394.8 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.