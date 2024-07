طالبتان من جامعة دمنهور تكتشفان طرقا جديدة للتشخيص المبكر لمرض وعلاج سرطان الثدي

أعلن الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور عن نجاح طالبتين بالكلية في اكتشاف طرق تشخيص مبكر وعلاج لسرطان الثدى وسرطان الرئة، بعد مرور 7 سنوات علي القيام بالأعمال الدراسية والتجارب البحثية من الصف الثانى الثانوى وحتى السنة الخامسة بالمرحلة الجامعية.

طالبتان من جامعة دمنهور تكتشفان طرقا جديدة للتشخيص المبكر لمرض وعلاج سرطان الثدى

حيث استطاعت الطالبة سارة بركات بوضع نظرية لدراسة الأنظمة الخلوية واختراع علاج لسرطان الثدي باستخدام ميكانيكا الكم وترددات الموجات الفوق صوتية العالية بدون علاج كيماوى.



وقال «بكير»، إن هذا النجاح اعتمد على وضع النظريات والقوانين التي تؤيد العمل البحثي وديناميكية العلاج، حيث تم التوصل لمعادلات تدرس الحالة الفيزيائية والكيميائية للخلايا السرطانية وكيفية التحكم في نموها وانتشارها وتدميرها بدون التأثير على الخلايا العادية.

وأضاف عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور إنه تم عرض المعادلات البحثية ومراجعتها من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأخذ الموافقة على صحتها رياضيا وفيزيائيا، ودراسة الفكرة البحثية بمعهد الجينوم، بالإضافة إلي دراسة الخلايا بمعهد اورام دمنهور.

وأوضح «بكير»، إنه خلال الفترة من عامى 2019-2022 تم إجراء فحص العينات المختلفة بمعهد الأورام في دمنهور، بينما تم العام الماضي وحتى الآن 2023 – 2024 إجراء التجارب البحثية لعلاج خلايا الثدي السرطانية في معهد البحوث الطبية والتكنولوجيا بالإسكندرية بمساعدة وتحت إشراف الأستاذ الدكتور على حافظ الفار على خلاياtriple negative MDA-231 & MCF-7 وتم زراعة الخلايا فى معمل Tissue culture بمعهد بحوث الاسكندريه وتطبيق الموجات فوق الصوتية فى معمل النانو بالمعهد وتم إرسال العينات فى معمل ال CERMA بكلية الطب البشري جامعة الإسكندرية لإجراء اختبار الـ Annexin -Assay للحصول على النتائج وتم اعتمادها.



وأشار عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور إلى أنه تم تأسيس معادلات Sarah Barakat’s Equations وهي معادلات رياضية يتم تحديد بها الحالة العامة للورم السرطاني وعن طريقها يتم تحديد الترددات المناسبة لتدمير الخلايا السرطانية وظهور نتائج ناجحة للعينات التي تم استخدامها بمعمل ال CERMA بكلية الطب البشري جامعة الإسكندرية.



ولفت «بكير»، إلي إنه في شهر مايو الماضي 2024 تم نشر الورقة البحثية في مجلة Nature Springer العالمية، وهي مجلة Q1 as first and contributing author مؤلفة ناشره و corresponding author في مجلة Nature springer



وحصلت الطالبة على ميدالية المركز الأول فى مجال Quantum Biology على مستوى الجمهورية فى مسابقة Intel ISEF العالمية الأمريكية وتكريم من السفير الأمريكى والدكتور مصطفى الفقى المستشار الأسبق لرئاسة الجمهورية ومدير مكتبه الإسكندرية وكذلك من رئيس جامعة فاروس فى ذلك الوقت 2019 كما حصلت على لقب الطالبة المثالية على مستوى الكلية 2023-2024.

وأشار عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور إلي قيام الطالبة غادة فتحى تركى

بعمل بحث مرجعي Review Article تحت عنوان « The Potential Role of MUC16 (CA125) Biomarker in Lung Cancer».

حيث تناول البحث سرطان الرئة هو ثاني أكثر أنواع السرطان تشخيصًا في العالم. بالنسبة لتشخيص سرطان الرئة، الجمع بين اكتشاف مستضد الكارسينوإمبريوني (CEA) ومستضد السرطان 125 (CA125) كان له حساسية ودقة أعلى من استخدام CEA وحده.

وأوضح «بكير»، أنه وفقا لهذا البحث فإن أغلب الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من CA125 كانوا في مراحل متقدمة من سرطان الرئة (المرحلة 3 أو 4). مستويات CA125 كانت مرتفعة أيضًا في مرضى سرطان الرئة الذين يعانون تجمع السوائل بين الأغشية التي تغطي الرئة (الغشاء البلوري) وجدار الصدر ويسبب ضيق في التنفس وألم في الصدر أو استسقاء(هو تجمع السوائل في تجويف البطن).



وأشار عميد كلية طب بيطري دمنهور إلى أن بحث الطالبة غادة فتحي تركي اعتمد على وجود مثبط طبيعي للخلايا السرطانية القاتلة يُستخدم كاختبار للكشف عن سرطان الرئة والمبيض وتقدير التكهن في المراحل المبكرة، وهو مستخدم على نطاق واسع في ثلاث بيئات سريرية مختلفة. مستويات MUC16 mRNA في سرطان الرئة مرتفعة بغض النظر عن الجنس.



وأوضح «بكير»، إن التعبير المتزايد عن MUC16 المتحور يعزز تكاثر ونمو خلايا سرطان الرئة، ومستوى مصل CA125 يُعتبر مؤشر رئيسي لانتشار سرطان الرئة إلى الكبد، وإن إكتشاف CA125 يكون علامة بيولوجية مفيدة في تشخيص أنواع ثانية من سرطان المبيض، الثدي، والبنكرياس، مشيرا إلى أن واحدة من القيود المهمة لاستخدام CA125 كخطوة أولى في الفحص هي إن حوالي 20% من أورام المبيض لا تُظهر تعبير عن المستضد، والقدرة في تشخيص وتقدير تكهن سرطان الرئة وأنواع السرطان الثانية.

الدراسات السريرية والمخبرية مطلوبة لتوضيح الفائدة السريرية لـ CA125 في تشخيص وتقدير تكهن سرطان الرئة بالإضافة لمشاركة الطالبة في العديد من الأبحاث الأخرى المتعلقة بالزهايمر والخلايا الجذعية وأخذ مركز أول مع فريقها في مسابقة NASA space apps cairo ك أفضل حل من خلال تقنية الفيديو وتم التكريم من رئيس الجامعه الأمريكيه وممثلة وكالة ناسا بجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى مشاركتها في مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ 2022 والعديد من المؤتمرات العلمية الأخرى.

