فتح منفذ للحوم بمدخل بلقاس لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بتكليف مباشر من محافظ الدقهلية

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بسرعة فتح منفذ للحوم بمدخل مدينة بلقاس لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وضع قوائم الأسعار بالأسواق

وشدد على وضع قوائم الأسعار علي السلع بالاسواق ومنافذ البيع للمواطنين..

قرر "اللواء مرزوق" محافظ الدقهلية إعطاء مهلة أسبوعين للواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة لمراجعة كافة الإشغالات بالشوارع والميادين بأنحاء المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سير الموتوسيكلات بالشاطئ ومنع مرور الحيوانات بشوارع المدينة حرصا على حياة المواطنين وكذا للانتهاء من رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة عملا على راحة المصطافين.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وشواطئ جمصة

وفي إطار الجولة المفاجئة تفقد "المحافظ" شوارع وشاطئ جمصه وشدد علي رفع تراكمات القمامة من الشوارع وسرعة صيانة الشوارع والطرق الداخلية المتهالكة داخل المدينة.

إنشاء ممر على الشاطئ لكبار السن

ووجه بإنشاء ممر علي الشاطئ لكبار السن ودراسة إنشاء مخبزين جديدين أحدهما بمدينة 15 مايو والآخر بمدينة الشيخ زايد وعم المنطقتين مؤقتا بالخبز من خلال حصص خبز من مخابز القرى المجاورة لحين إنشاء المخابز.

مقايسة لتوصيل خطوط الصرف الصحي الجديدة لمنطقة 15

وشدد المحافظ علي سرعة اعداد مقايسة لتوصيل خطوط الصرف الصحي الجديدة لمنطقة 15 مايو، وفي المركز التكنولوجي شدد على عدم تعامل المواطنين مع الإدارات المختلفة بمجلس المدينة إلا من خلال المركز التكنولوجي

حملة من مباحث التموين لمراقبة الأسواق

ووجه "اللواء مرزوق" بسرعة شن حملة من مباحث التموين لمراقبة الأسواق لتوافر السلع بالأسعار المناسبة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة المنصورة وقرية الخيارية بمركز المنصورة رافقه مدير عام المتابعة بالمحافظة.

استهدفت جولة "اللواء مرزوق" تفقد عددا من المخابز والأسواق بالمناطق التي شملتها الجولة وذلك للتأكد من توفير رغيف الخبز ومتابعة توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وقرر اللواء"مرزوق" تحرير محاضر مخالفات نقص وزن برغيف الخبز في عدد 3 مخابز بمدينة المنصورة.

شملت جولة المحافظ المخابز بمنطقة الأمن المركزي وحي الأشجار وشارع الترعة وشارع قناة السويس ومنطقة البحر الصغير خلف الجوزات ومخابز بقرية الخيارية.

وشدد "اللواء مرزوق" على أهمية التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا على راحة المواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة المواطنين الذين تم صرف معاش تكافل وكرامة لهم بمدينة بلقاس والتأكد من أنه تم الصرف لجميع المستحقين.

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد عددا من الشوارع والمناطق بمدينة المنصورة للتأكد من استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة بها لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.