الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يكلف بإزالة الإشغالات ورفع القمامة في طوخ

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أعرب المهندس  أيمن عطية محافظ  القليوبية ، عن  استيائه من مستوى النظافة والإشغالات  بمدينة طوخ ومنها  افتراش الكافيهات بالشارع العام،  وافتراش البائعين والأسواق العشوائية    بشوارع مدينة طوخ. 

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ووجه المحافظ إزالة الإشغالات فورا  وإزالة القمامة أولا بأول وعدم تركها لتتحول إلى تراكمات كبيرة بالشوارع يتأذي منها المواطنون وتشوه المظهر الحضاري للشوارع، مؤكدا خلال جولته لشوارع مدينة طوخ  أنه سيتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب ولن يسمح بأي تقصير أو مخالفات وسيتم محاسبة المتقاعسين، مشيرا إلى أننا جميعا جئنا لخدمة المواطن والعمل على راحته مؤكدا أنه سيقوم بجولات مفاجئة بشكل دوري لتحقيق الانضباط في الشارع.

كما وجه عطيه بالتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات، وردع المخالفين، واتخاذ أقصى درجات الحزم، وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الإشغالات وشدد محافظ القليوبية بضرورة المتابعة لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ  بمدن بنها وطوخ لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن الالتزام  بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

وفي مدينة بنها تم شن حملة مكبرة بشارع كلية تجارة ومنطقة الميدان بالفلل بالإضافة إلي منطقة كوبري الفحص بمدينة بنها حيث تم تحرير عدد 25  محضر اشغال طريق موجها بالمرور اليومي من  رئيس المدينه للحد من ظاهرة الاشغالات. 

وناشد عطيه أصحاب المحال والأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسة للمساءلة القانونية.

وجاءت الجولة بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها وعدد من المسؤولين بمدينة طوخ

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية القليوبية

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