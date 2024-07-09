الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين، تكليف عاجل لمحافظ الدقهلية بحل مشكلات ضعف المياه

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بسرعة حل مشكلات ضعف المياه بعدد من قرى بلقاس استجابة لمطالب المواطنين. 

 

صيانة طريق المعصرة 

وكما وجه بسرعة صيانة طريق بلقاس المعصرة عملا على سلامة المواطنين

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة المنصورة وقرية الخيارية بمركز المنصورة رافقه مدير عام المتابعة بالمحافظة.

 

حيث استهدفت جولة "اللواء مرزوق" تفقد عدد من المخابز والأسواق بالمناطق التي شملتها الجولة وذلك للتأكد من توفير رغيف الخبز ومتابعة توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين. 

وقرر اللواء"مرزوق" تحرير محاضر مخالفات نقص وزن برغيف الخبز في عدد 3 مخابز بمدينة المنصورة.

 

حيث شملت جولة المحافظ المخابز بمنطقة الأمن المركزي وحي الأشجار وشارع الترعة وشارع قناة السويس ومنطقة البحر الصغير خلف الجوزات ومخابز بقرية الخيارية.

وشدد "اللواء مرزوق" علي أهمية التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا علي راحة المواطنين.. 
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كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة المواطنين الذين تم صرف معاش تكافل وكرامة لهم بمدينة بلقاس والتأكد من أنه تم الصرف لجميع المستحقين. 


هذا وكان محافظ الدقهلية قد تفقد عددا من الشوارع والمناطق بمدينة المنصورة للتأكد من استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة بها لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين..

 


وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجاته ومطالبه في كافة القطاعات الخدمية المختلفة وحل المشاكل التي تواجهه، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بالمحافظات.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استجابة لمطالب المواطنين التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق إنتاج رغيف الخبز صرف معاش تكافل وكرامة كتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة المنصورة محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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