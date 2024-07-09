استجابة لشكاوى المواطنين، تكليف عاجل لمحافظ الدقهلية بحل مشكلات ضعف المياه

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بسرعة حل مشكلات ضعف المياه بعدد من قرى بلقاس استجابة لمطالب المواطنين.

صيانة طريق المعصرة

وكما وجه بسرعة صيانة طريق بلقاس المعصرة عملا على سلامة المواطنين

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة المنصورة وقرية الخيارية بمركز المنصورة رافقه مدير عام المتابعة بالمحافظة.

حيث استهدفت جولة "اللواء مرزوق" تفقد عدد من المخابز والأسواق بالمناطق التي شملتها الجولة وذلك للتأكد من توفير رغيف الخبز ومتابعة توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وقرر اللواء"مرزوق" تحرير محاضر مخالفات نقص وزن برغيف الخبز في عدد 3 مخابز بمدينة المنصورة.

حيث شملت جولة المحافظ المخابز بمنطقة الأمن المركزي وحي الأشجار وشارع الترعة وشارع قناة السويس ومنطقة البحر الصغير خلف الجوزات ومخابز بقرية الخيارية.

وشدد "اللواء مرزوق" علي أهمية التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا علي راحة المواطنين..

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كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة المواطنين الذين تم صرف معاش تكافل وكرامة لهم بمدينة بلقاس والتأكد من أنه تم الصرف لجميع المستحقين.



هذا وكان محافظ الدقهلية قد تفقد عددا من الشوارع والمناطق بمدينة المنصورة للتأكد من استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة بها لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين..



وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجاته ومطالبه في كافة القطاعات الخدمية المختلفة وحل المشاكل التي تواجهه، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بالمحافظات.

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