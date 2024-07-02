الأربعاء 03 يوليو 2024
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انطلاق فعاليات قوافل التأمين الطبي لمصيف جمصة

قافلة طبية بمصيف
قافلة طبية بمصيف جمصة، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن انطلاق التأمين الطبي لمصيف جمصة وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت إشراف  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة  وبرعاية قطاع الطب العلاجي بالوزارة.

انطلاق فعاليات التأمين للقوافل العلاجية لمصيف جمصة 

وأعلنت مديرية الصحة  انطلاق فعاليات التأمين للقوافل العلاجية لمصيف جمصة حيث يتم تقديم الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ مجانا من خلال قافلة مجانية ثابتة

مواعيد القافلة

وأفادت الدكتورة علياء ابو السعود منسق عام القوافل بأن مواعيد القافلة تبدأ من الـ 2  ظهرا حتي الـ 9 مساء يوميا طوال  فترة الصيف بمنطقة السوق الكبير أمام شاطئ هدير، وتشمل  كشف صحي عام وباطنة واطفال وعظام وحميات ومسالك.

 

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