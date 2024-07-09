دعم مستشفيات الدقهلية بـ 16 جهاز أشعة خلال النصف الأول من العام

استعرض الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم، إنجازات إدارة الأشعة خلال النصف الأول من العام الجارى في رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وأوضح وكيل الوزارة ان الإدارة قامت خلال الأشهر الـ 6 الماضية بتركيب 16 جهاز أشعة متنوع بالمستشفيات ونحو 6 طابعات علاوة على اجراء معاينة لجهازين رنين مغناطيسى بمستشفى ميت غمر والسنبلاوين

الموافقه على امداد مستشفيات الدقهلية

وأضاف مكين أنه تمت الموافقه على امداد مستشفى السنبلاوين والمنزله بجهاز ماموجرام وإمداد مستشفى نبروه ومستشفى بلقاس ومستشفى اجا بأجهزة دوبلر

الانتهاء من تجهيز غرفه الاشعه المقطعيه لمستشفى تمى

كما تم الانتهاء من تجهيز غرفه الاشعه المقطعيه لمستشفى تمى الامديد بالإضافة إلى امداد مستشفى المنزلة وأجا بجهازي إييكو.

عمل عقود صيانه لجميع أجهزة الأشعة المقطعية

وتم عمل عقود صيانه لجميع أجهزة الأشعة المقطعية وبعض الأجهزة الاخرى عن طريق هيئة الشراء الموحد، ومعاينة غرف الأشعة بكل المستشفيات

امداد صحة الدقهلية بسيارة اشعه مقطعيه متنقله



وخلال الأشهر الماضية جرى امداد مديريه الشئون الصحية بالدقهلية بسيارة اشعه مقطعيه متنقله وسيارة مامو جرام متنقله لكلا من مستشفى شبراهور وجمصة والمطرية وإدارة أجا

وأعرب وكيل الوزارة، عن تقديره لدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للاشعة، وإدارة الأشعة بالمديرية.

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