وقف تخفيف أحمال الكهرباء عن محافظة الدقهلية، اليوم
أكد مصدر مسئول بشركة كهرباء محافظة الدقهلية أنه وردت تعليمات منذ قليل للشبكة بوقف خطة تخفيف الأحمال اليوم عن جميع أنحاء المحافظة لحين إشعار آخر.
وأوضح أنه لن يتم فصل التيار الكهربائي اليوم عن مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
وتابع المصدر أن القرار وصل لهندسة الدقهلية بعدم فصل التيار الكهربائي، حيث كان من المقرر أن تبدأ عملية الفصل بدءًا من الثالثة عصر اليوم.
وشدد أنه جرى إخطار العاملين بالمحولات الكهربائية بعدم تنفيذ خطة الفصل بدءا من اليوم، ولحين ورود تعليمات جديدة في هذا الشأن.
تخفيف الأحمال والعودة لـ ساعتين بدلا من 3 ساعات
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، العمل بخطة تخفيف الأحمال والعودة لساعتين بدلا من 3 ساعات، بدءا من الأسبوع الماضي، وذلك طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح أنه بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو، سيتم وقف قطع الكهرباء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.