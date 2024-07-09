الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

وقف تخفيف أحمال الكهرباء عن محافظة الدقهلية، اليوم

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو

أكد مصدر مسئول بشركة كهرباء محافظة الدقهلية أنه وردت تعليمات منذ قليل للشبكة بوقف خطة تخفيف الأحمال اليوم عن جميع أنحاء المحافظة لحين إشعار آخر.

وأوضح أنه لن يتم فصل التيار الكهربائي اليوم عن مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

 

وتابع المصدر أن القرار وصل لهندسة الدقهلية بعدم فصل التيار الكهربائي، حيث كان من المقرر أن تبدأ عملية الفصل بدءًا من الثالثة عصر اليوم.

 

وشدد أنه جرى إخطار العاملين بالمحولات الكهربائية بعدم تنفيذ خطة الفصل بدءا من اليوم، ولحين ورود تعليمات جديدة في هذا الشأن.

تخفيف الأحمال والعودة لـ ساعتين بدلا من 3 ساعات

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، العمل بخطة تخفيف الأحمال والعودة لساعتين بدلا من 3 ساعات، بدءا من الأسبوع الماضي، وذلك طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح أنه بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو، سيتم وقف قطع الكهرباء.

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