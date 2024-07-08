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محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع باقات زهور مهنئيه بالمنصب على المرضى بمستشفيات المنصورة

توزيع الورود علي
توزيع الورود علي المستشفيات بالدقهلية، فيتو

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتوزيع زهور التهنئة الواردة  من المهنئين له على توليه مسئولية محافظة الدقهلية "محافظا لها"، على المرضى بالمستشفيات بمدينة المنصورة في كل من المستشفى العام القديم، والمستشفى الدولي، مؤكدا أن هذه الزهور تعد تعبيرا عن أمنياته لجميع المرضى بالشفاء العاجل.

 

 

وأكد محافظ الدقهلية أن المرضى بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة يستحقون منا كل الرعاية والعناية والتي سنعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم مشيرا ان هذه الزهور هي تعبير منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.


وفي هذا السياق عبر جميع المرضى الذين تلقوا باقات الزهور بالمستشفيات المشار اليها عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الانسانية الطيبة ودعمه وحرصه على توفير الرعاية الطبية للمرضى وإدخال السعادة على نفوسهم، متمنين له التوفيق والسداد في إدارة شئون المحافظة وتقديم الخدمات المتميزة لمواطني الدقهلية في كل المجالات.

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