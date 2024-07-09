مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بدمشق وتقتل شخصين

استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة في ريف دمشق، مما أدى إلى مقتل شخصين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دخان أسود كثيفا يتصاعد من منطقة الحادث، الذي وقع على طريق جديدة يابوس بريف دمشق، وتظهر الصور المتداولة احتراق السيارة المستهدفة بالكامل.

سوريا، فيتو

إسرائيل تشن هجوما على موقع داخل سوريا

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري، إن "إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وأردف المصدر أن الهجوم وقع غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط المدينة".

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