مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بدمشق وتقتل شخصين
استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة في ريف دمشق، مما أدى إلى مقتل شخصين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأظهر مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دخان أسود كثيفا يتصاعد من منطقة الحادث، الذي وقع على طريق جديدة يابوس بريف دمشق، وتظهر الصور المتداولة احتراق السيارة المستهدفة بالكامل.
إسرائيل تشن هجوما على موقع داخل سوريا
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري، إن "إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
وأردف المصدر أن الهجوم وقع غرب بانياس مستهدفا إحدى النقاط في محيط المدينة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.