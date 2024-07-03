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خارج الحدود

ألمانيا تعتقل 5 أشخاص بزعم ارتكابهم جرائم حرب في سوريا

الشرطة الالمانيه،فيتو
الشرطة الالمانيه،فيتو

قال ممثلو الادعاء إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على سوري وأربعة من أصول فلسطينية سورية لا يحملون جنسية للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا قبل نحو 10 سنوات.

اعتقال أشخاص ينتمون لحركة فلسطين حرة

وذكر الادعاء أنه يشتبه في أن أربعة من المعتقلين كانوا ينتمون لحركة مسلحة تحمل اسم "حركة فلسطين حرة" في سوريا.

وذكر ممثلو الادعاء في البيان أن هناك اشتباها قويا في أنهم تورطوا في "قتل والشروع في قتل مدنيين وهو ما يصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

حملة قمع في مخيم اليرموك

وزعم الادعاء أنهم شاركوا في حملة قمع في مخيم اليرموك في يوليو 2012، حيث تعرض المتظاهرون المدنيون للاستهداف وإطلاق النار.

كما يواجه الأربعة وفقا للادعاء اتهامات بـلكم مدنيين وركلهم بين عامي 2012 و2014 عند نقاط تفتيش، إلى جانب ضرب مواطنين بأعقاب البنادق.

والتزاما بقوانين الخصوصية الألمانية أشير إليهم فقط بأسماء "جهاد أ." و"محمود أ." و"سمير س." و"وائل س." و"مظهر ج.".

ووفق وكالة "رويترز"، نسقت السلطات الألمانية مع نظيرتها في السويد من أجل إجراء تحقيق مشترك، حيث أفادت هيئة الادعاء السويدية في بيان منفصل بأنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في السويد كذلك لارتكابهم جرائم تنتهك القانون الدولي في سوريا عام 2012.

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