الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: جيشنا قلق من نقص الذخائر بعد توقف دول عن بيع الذخيرة لتل أبيب

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة كالكاليست العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قلقها البالغ لتوقف عدة دول عن بيع الذخيرة والمواد المختلفة لإسرائيل.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال يواجه نقصا في قذائف 120 مليمترا التي تستخدم كقذائف للدبابات، معربة عن قلقه البلغ في حالة توقف دول عديدة من تصدير الأسلحلة لإسرائيل.  

دبابات جيش الاحتلال، فيتو

بريطانيا تخطط لسحب طلب سابق لتعطيل مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال تخطط لسحب طلب سابق للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

الحكومة الجديدة تراجع مبيعات الأسلحة لإسرائيل

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، سيبدأ الأسبوع المقبل مراجعة عدة ملفات مثل التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والرأي القانوني المقدم للحكومة السابقة بأنه لا خطر من استخدام إسرائيل مبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. 

رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة طويلة ومتعددة الجبهات والتحديات

115 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جيش الاحتلال إسرائيل بريطانيا نتنياهو الحكومة البريطانية ديفيد لامي فلسطين الأسلحة البريطانية

مواد متعلقة

رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة طويلة ومتعددة الجبهات والتحديات

115 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يحدد نقطة ضعف جيش الاحتلال

الدفاع المدني بغزة: جيش الاحتلال يستهدف منازل مأهولة شرق غزة وسقوط العشرات

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

السر في غابة المغناطيس، جمال شعبان يكشف سبب وفاة طبيبة تكليف شابة فجأة

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

حالة الطقس، موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها ( فيديو)

بدء أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد

أخبار مصر: الوحدة الإماراتي يكشف ما حدث لـ أحمد رفعت، عودة الموجة الحارة، رسالة برلمانية بشأن حقل ظهر، مفاجأة مرتقبة عن شيرين

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل السودان ويلتقي البرهان

منوعات

المزيد

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

المزيد

خدمات

المزيد

باسل رحمي: نعمل على فتح الأسواق العربية والإفريقية لمنتجات المشروعات الصغيرة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء 9-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

جامعات منحت شيخ الأزهر الدكتوراه الفخرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يوم عاشوراء، تعرف على فضله وحكم صيامه كما جاء في السنة النبوية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية