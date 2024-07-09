صحيفة إسرائيلية: جيشنا قلق من نقص الذخائر بعد توقف دول عن بيع الذخيرة لتل أبيب

نقلت صحيفة كالكاليست العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قلقها البالغ لتوقف عدة دول عن بيع الذخيرة والمواد المختلفة لإسرائيل.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال يواجه نقصا في قذائف 120 مليمترا التي تستخدم كقذائف للدبابات، معربة عن قلقه البلغ في حالة توقف دول عديدة من تصدير الأسلحلة لإسرائيل.

دبابات جيش الاحتلال، فيتو

بريطانيا تخطط لسحب طلب سابق لتعطيل مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال تخطط لسحب طلب سابق للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

الحكومة الجديدة تراجع مبيعات الأسلحة لإسرائيل

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، سيبدأ الأسبوع المقبل مراجعة عدة ملفات مثل التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والرأي القانوني المقدم للحكومة السابقة بأنه لا خطر من استخدام إسرائيل مبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

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