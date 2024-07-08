أكسيوس يكشف تفاصيل مفاوضات التهدئة في قطاع غزة بالقاهرة

نقل موقع أكسيوس عن 4 مصادر أمريكية اليوم الإثنين، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، اجتمعوا مع كبار المسئولين الأمنيين في مصر وإسرائيل، الإثنين، في القاهرة، لمناقشة اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات تأمين الحدود بين مصر والقطاع.

ووفقا لموقع أكسيوس وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين وفد إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، حيث من المقرر أن يعقد بيرنز وماكجورك محادثات ثلاثية مع المصريين والإسرائيليين، بالإضافة إلى اجتماعات منفصلة، حيث سيركز المسؤولان الأمريكيان على اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار.

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وبعد محادثات التهدئة في القاهرة، من المتوقع أن يسافر ماكجورك إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

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وسيتوجه بيرنز أيضا إلى الدوحة، الأربعاء، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن.

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