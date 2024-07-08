115 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر بقطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا خلال 24 ساعة.
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 38 ألفا و193 شهيدا، و87 ألفا و903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
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