الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

115 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال ارتكب  3 مجازر بقطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن  عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع  إلى 38 ألفا و193 شهيدا، و87 ألفا و903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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الصحة الفلسطينية: 4 شهداء وإصابة خطيرة جراء عدوان الاحتلال على مدينة جنين

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الصحة الفلسطينية: 101 شهيد جديد خلال 24 ساعة

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وزارة الصحة جيش الاحتلال غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي

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