115 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر بقطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 38 ألفا و193 شهيدا، و87 ألفا و903 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.