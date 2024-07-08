رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في غزة طويلة ومتعددة الجبهات والتحديات
أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الإثنين، أن الحرب في غزة طويلة ومتعددة الجبهات والتحديات.
وبحسب شبكة «العربية»، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب مصممه على مواصلة تفكيك حركة حماس وضربها في كل مكان.
وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: "مصممون على إعادة المحتجزين وعودة سكان الشمال والجنوب لمنازلهم".
كتائب القسام تعلن شن 4 عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال
وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بتعرض قوات جيش الاحتلال لـ4 أحداث أمنية صعبة في قطاع غزة.
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل، عن تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ 3 على دوار الـ17 غرب حي تل الهوى في مدينة غزة.
استهداف قوة صهيونية راجلة في غزة
وأضافت: استهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة شواظ 3 في شارع الرشيد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة.
كذلك كشفت عن استهداف قوة صهيونية راجلة بمنطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى بغزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
وتابعت كتائب القسام: كما دمرنا مركبة جيب عسكرية صهيونية بقذيفة الياسين 105 في شارع الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.
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