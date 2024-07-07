وصفة طبيعية لشعر طويل وناعم كالحرير وأكثر لمعانا

زيادة طول الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على شعر مميز وأكثر جاذبية ما يزيد من جمال صاحبتهن.

وزيادة طول الشعر يحتاج التغذية السليمة وتناول المكملات الغذائية التى تعوض الجسم فقدان أى عناصر غذائية يمكن أن تسبب ضعف الشعر.

وصفة طبيعية لشعر طويل وناعم

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشعر طويل وناعم كالحرير وأكثر لمعان.

المكونات:-

ملعقة قهوة

كوب ماء مغلي

2 ملعقة بذور الكتان

الطريقة:-

نحضر كوب ونضع به القهوة ونضيف لها الماء المغلي ونقلب ونغطى الكوب لمدة 5 دقائق.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونضيف له بذور الكتان.

نرفع الخليط على النار ونتركه حتى يتحول إلى جل.

ثم نرفع الخليط من على النار ونصفيه وهو ساخن.

ثم نأخذ الجل ونفرده على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نلف الشعر ونغطيه لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

زيادة طول الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.