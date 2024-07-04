وصفة طبيعية لشعر رطب ولامع وخالي من العيوب

ترطيب الشعر من أهم خطوات العناية به للحصول على شعر لامع وصحى وخالى من العيوب، مما يزيد من جمال صاحبته كثيرا.

وترطيب الشعر لا يقتصر فقط على الكريمات والزيوت، بل يجب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف.

وصفة طبية لشعر رطب ولامع

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشعر رطب ولامع وخالى من العيوب.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل

بضع قطرات من زيت اللافندر (اختياري)

الطريقة:

إذا كان زيت جوز الهند صلبًا، قومى بتذويبه على نار هادئة حتى يصبح سائلًا.

في وعاء، امزجى زيت جوز الهند المذاب مع العسل حتى يتجانس الخليط.

إذا كنت تستخدمى زيت اللافندر، أضيفي بضع قطرات واخلطى جيدًا.

قسم شعرك إلى أجزاء وابدئي بتطبيق الماسك من الجذور حتى الأطراف.

تأكد من تغطية كل الشعر بالماسك.

دلكى فروة الرأس بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

اتركى الماسك على شعرك لمدة 30-60 دقيقة.

يمكنك تغطية شعرك بقبعة دش لزيادة الفعالية.

اغسلى شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر.

يمكنك استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

شعر رطب ولامع

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.