الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أهمية حمام الزيت للشعر وأفضل طريقة لاستخدامه

حمام زيت للشعر
حمام زيت للشعر

حمام الزيت من خطوات العناية بالشعر المهمة التى ترطب السعر وتغذيه، وتساعد فى علاج جميع مشاكله مما يمنحنا شعر لامع وصحى.

وحمام الزيت يمكن تحضيره بنوع واحد فقط من الزيوت أو أكثر وفى جميع الحالات يعزز من جمال الشعر ولمعانه ويزيد من طوله وكثافته.

أهمية حمام الزيت للشعر 

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، يعتبر حمام الزيت الطبيعي وسيلة فعالة لترطيب وتغذية الشعر بشكل طبيعي وصحي، ومن فوائد حمام الزيت للشعر:

  • ترطيب الشعر: يساعد حمام الزيت في الحفاظ على رطوبة الشعر ومنع جفافه.
  • تقوية الشعر: يعزز من قوة بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه.
  • تغذية فروة الرأس: يغذي فروة الرأس ويمنع تكون القشرة.
  • لمعان الشعر: يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا وصحيًا.
  • إصلاح التلف: يساعد في إصلاح الشعر التالف والمتقصف.
حمام زيت لتغذية الشعر 

حمام زيت طبيعي لتغذية الشعر 

وأضافت نادية، أن هناك مجموعة من الزيوت يفضل استخدامها معا لعمل حمام زيت مغذي للشعر ومن الزيوت الطبيعية المستخدمة:

-زيت جوز الهند: غني بالفيتامينات والمعادن ويتميز بقدرته على التغلغل في الشعر.

-زيت الزيتون: مرطب طبيعي ويحتوي على مضادات الأكسدة.

-زيت الأرغان: يغذي الشعر ويعزز من لمعانه.

-زيت اللوز الحلو: يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

-زيت الخروع: يعزز من نمو الشعر ويكثفه.

طريقة الاستخدام:

  • نخلط الزيت معا بكميات متساوية، ونقوم بتدفئتها.
  • قسمي شعرك إلى أجزاء ووزعي الزيت على فروة الرأس والشعر باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة.
  • دلكي فروة رأسك بلطف لتحفيز الدورة الدموية وزيادة امتصاص الزيت.
  • غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة لمدة 30-60 دقيقة.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب وماء دافئ.
  • كرري حمام الزيت مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تجنبي استخدام الزيوت الثقيلة إذا كان شعرك دهنيًا.
  • تأكدي من غسل الشعر جيدًا بعد حمام الزيت لمنع تراكم الزيت على فروة الرأس.
  • باستخدام هذه الطريقة، يمكنك الحصول على شعر صحي، لامع، ومغذى بشكل طبيعي.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

3 زيوت طبيعية، لجمال شعرك طوال الصيف

txt

اصنعي كريمات شعرك بنفسك، بزيوت ومواد طبيعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمام زيت للشعر حمام الزيت أهمية حمام الزيت للشعر حمام زيت لتغذية الشعر العناية بالشعر تغذية الشعر نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

نصائح مهمة تحمي شعرك من التقصف

إزاى تحمى شعرك من الشمس فى الطقس الحار

طولي شعرك بسرعة البرق بمكونات من مطبخك

افردي شعرك قبل العيد بكرياتين طبيعي خالٍ من الفورمالين

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية