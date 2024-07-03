أهمية حمام الزيت للشعر وأفضل طريقة لاستخدامه

حمام الزيت من خطوات العناية بالشعر المهمة التى ترطب السعر وتغذيه، وتساعد فى علاج جميع مشاكله مما يمنحنا شعر لامع وصحى.

وحمام الزيت يمكن تحضيره بنوع واحد فقط من الزيوت أو أكثر وفى جميع الحالات يعزز من جمال الشعر ولمعانه ويزيد من طوله وكثافته.

أهمية حمام الزيت للشعر

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، يعتبر حمام الزيت الطبيعي وسيلة فعالة لترطيب وتغذية الشعر بشكل طبيعي وصحي، ومن فوائد حمام الزيت للشعر:

ترطيب الشعر: يساعد حمام الزيت في الحفاظ على رطوبة الشعر ومنع جفافه.

تقوية الشعر: يعزز من قوة بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه.

تغذية فروة الرأس: يغذي فروة الرأس ويمنع تكون القشرة.

لمعان الشعر: يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا وصحيًا.

إصلاح التلف: يساعد في إصلاح الشعر التالف والمتقصف.

حمام زيت لتغذية الشعر

حمام زيت طبيعي لتغذية الشعر

وأضافت نادية، أن هناك مجموعة من الزيوت يفضل استخدامها معا لعمل حمام زيت مغذي للشعر ومن الزيوت الطبيعية المستخدمة:

-زيت جوز الهند: غني بالفيتامينات والمعادن ويتميز بقدرته على التغلغل في الشعر.

-زيت الزيتون: مرطب طبيعي ويحتوي على مضادات الأكسدة.

-زيت الأرغان: يغذي الشعر ويعزز من لمعانه.

-زيت اللوز الحلو: يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

-زيت الخروع: يعزز من نمو الشعر ويكثفه.

طريقة الاستخدام:

نخلط الزيت معا بكميات متساوية، ونقوم بتدفئتها.

قسمي شعرك إلى أجزاء ووزعي الزيت على فروة الرأس والشعر باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة.

دلكي فروة رأسك بلطف لتحفيز الدورة الدموية وزيادة امتصاص الزيت.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة لمدة 30-60 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب وماء دافئ.

كرري حمام الزيت مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تجنبي استخدام الزيوت الثقيلة إذا كان شعرك دهنيًا.

تأكدي من غسل الشعر جيدًا بعد حمام الزيت لمنع تراكم الزيت على فروة الرأس.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك الحصول على شعر صحي، لامع، ومغذى بشكل طبيعي.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.