سكرتير شعبة الذهب السابق: انخفاض سعر المعدن الأصفر 20 جنيها

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد تجار الذهب فى الصاغة، إن أسعار الذهب تشهد تراجعا على المستوى العالمي والمحلي، حيث هبطت أسعار الذهب عالميا بقيمة 20 دولارا، وانخفضت أسعار الذهب محليا بقيمة 20 جنيها مصريا داخل الأسواق.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق في تصريحات خاصة، أن أسعار الذهب مرشحة للزيادة مع ارتفاع المبيعات خلال شهري 7 و8 بعد انتهاء فترة الأعياد والدراسة.

ولفت سكرتير شعبة الذهب السابق إلى أن سعر الذهب عيار ٢١ انخفض من ٣٢٣٠ إلى ٣٢١٠ جنيها.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

تراجعت أسعار الذهب بعد تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أشهر، مع التركيز على أنماط الشراء التي تنتهجها البنوك المركزية.

وتم تداول السبائك بالقرب من 2380 دولارًا للأوقية بعد ارتفاعها بنحو 3٪ الأسبوع الماضي.

ولم يضف بنك الشعب الصيني الذهب إلى احتياطياته للشهر الثاني على التوالي في يونيو، لكن تقريرًا من الهند يشير إلى أن البنك المركزي في البلاد ربما زاد احتياطياته من السبائك بأكبر قدر في ما يقرب من عامين.

وقال محللون، إنه لا ينبغي استبعاد حدوث بعض التراجع في أسعار الذهب في أعقاب بيانات بنك الشعب الصيني ولكن ليس من غير المألوف أن توقف الصين عمليات الشراء مؤقتًا، نظرًا لأن أسعار الذهب ارتفعت بشكل حاد للغاية.

وارتفعت أسعار الذهب هذا العام ــ حيث سجلت مستوى قياسيا في مايو ــ مع ارتفاع الأسعار بفعل عمليات الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية، مع سعي صناع السياسات في دول مثل الهند والصين وسنغافورة إلى تنويع الاحتياطيات.

كما تلقى المعدن النفيس الدعم من الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم، فضلا عن التوترات الجيوسياسية.

وبحسب الأرقام الصادرة أمس الأحد، ظلت احتياطيات الذهب لدى بنك الشعب الصيني دون تغيير عند 72.8 مليون أوقية طروادة في نهاية الشهر الماضي.

واختار البنك المركزي عدم إضافة المزيد إلى الاحتياطيات في مايو، منهيا بذلك موجة شراء استمرت 18 شهرا.