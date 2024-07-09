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خارج الحدود

تعرضت لهجوم حوثي، سحب سفينة الشحن "فيربينا" خارج منطقة الخطر

سفينة الشحن فيربينا،
سفينة الشحن "فيربينا"، فيتو

أكد مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن، أمس الإثنين، أن سفينة الشحن "فيربينا" التي ترفع علم "بالاو"، سُحبت بعيدًا عن منطقة الخطر.

وقال المركز إن السفينة المذكورة في طريقها إلى ميناء الاتصال التالي، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم من جماعة الحوثي اليمنية في 13 يونيو.

وقال المركز إن السفينة استُهدفت بثلاثة صواريخ، بينما كانت تعبر خليج عدن على بعد 98 ميلًا بحريًّا إلى الشرق من مدينة عدن اليمنية.

وأضاف المركز أن النيران اشتعلت في سفينة الشحن نتيجة لهجوم الحوثيين ولم يتمكن الطاقم من إخمادها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المياه غمرت السفينة بعد إنقاذ الطاقم ونقله إلى بر الأمان، مضيفة أن أحد أفراد الطاقم أصيب نتيجة الهجوم.

 

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سفينة الشحن فيربينا بالاو جماعة الحوثي اليمنية خليج عدن

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