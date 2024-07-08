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رياضة

لفتة إنسانية رائعة من وسام أبو علي تجاه مشجعي الأهلي (فيديو)

وسام أبوعلي، فيتو
وسام أبوعلي، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لمهاجم الفريق وسام أبو علي عقب مباراة طلائع الجيش، والتي جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 30 من  الدوري المصري الممتاز. 

وظهر وسام أبوعلي في مقطع الفيديو أثناء التقاطه بعض الصور التذكارية مع عدد من مشجعي النادي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

الفيديو من هنـــا

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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