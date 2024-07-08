كولر يكشف عن حارس الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حارس مرمى المارد الأحمر في مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وتحدث كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة طلائع الجيش، وأكد أن محمد الشناوي سيعود لتشكيل الأهلي الأساسي وسيحرس عرين الأحمر في المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.