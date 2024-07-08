كولر: سعداء بالفوز على طلائع الجيش ومباراة بيراميدز هامة جدًّا لأنه المنافس المباشر

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وأبدى كولر سعادته بالفوز على طلائع الجيش في المباراة التي وقال إن أداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، وإنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وأجرى عدة تغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والضغط، مما ساهم في تسجيل هدفي الفوز.

وأضاف “أن مصطفى شوبير أدى بشكل جيد، وأنه يود أن يشكره على هذا الأداء خاصة في الشوط الأول لأنه حافظ على نظافة شباكه بتصديه لعدة محاولات من المنافس".

واكمل" سعيد بمستوى وسام أبو علي مع الفريق وتسجيله الأهداف، وانتظر منه تقديم الكثير للفريق في الفترة المقبلة.

وقال كولر: مباراة بيراميدز هامة جدًّا، لأنها أمام المنافس المباشر، وأنا منحت اللاعبين راحة غدًا، وبعدها سوف نستعد ونحضر أنفسنا جيدًا لمباراة بيراميدز من خلال دراسة المنافس وطريقة لعبه، وهدفنا سيكون الفوز في المباراة بكل تأكيد.

أهداف المباراة

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى ألان، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.