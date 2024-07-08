كولر يكشف سبب استبعاد الشناوي وكهربا أمام طلائع الجيش

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب غياب محمود كهربا ومحمد الشناوي ثنائي الفريق أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وتحدث كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة طلائع الجيش قائلا: “كهربا خاض تدريبات منفردة لمدة أسبوع، وأمس فقط شارك في التدريبات الجماعية، لذا كان من الصعب أن يشارك اليوم”.

وأضاف: “بالنسبة للشناوي فإنني لا أرغب في وضع مصطفى شوبير على الدكة بعيدًا عن حساسية المباريات، كما أنني اتفقت مع الشناوي على منحه بعض الراحة كل فترة”.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.