تاريخ مصر التهديفي في الألعاب الأولمبية.. حسن علوبة صاحب ضربة البداية للفراعنة.. مصطفى رياض الهداف التاريخي.. وهده نتائج أولمبياد طوكيو 2020

يستعد المنتخب الأولمبي المصري للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تنطلق بالعاصمة الفرنسية في الفترة من 24 يوليو إلى العاشر من أغسطس المقبلين.

وترصد "فيتو" هدافي المنتخب الأولمبي في تاريخ مشاركاته في بمنافسات الدورات الأولمبية عبر التاريخ.

حسن علوبة أول مصري يسجل في الأولمبياد

ويعد أول من سجل للمنتخب المصري في الأولمبياد؛ هو حسن علوبة لاعب النادي الأهلي، وكان في دورة أنتريوب عام 1920؛ بالمباراة ضد إيطاليا والتي خسرها الفراعنة بهدفين لهدف.

ويملك حسن علوبة في رصيده الأولمبي هدفين أحدهما في المباراة الأولى أمام إيطاليا.

ثم سجل إبراهيم يكن، وحسين حجازي ثلاثية في مباراة المجر بدورة باريس عام 1924، وتلاهم محمود مختار التتش "ثلاثة أهداف"، وسيد حودة، وجميل الزبير، وعلي رياض، وعلي الحسني؛ في دورة 1928.

حسن علوبة، فيتو

مصطفى رياض يتصدر هدافي مصر بالأولمبياد

وسجل المنتخب المصري 65 هدفًا في 36 مباراة خاضها في الدورات الأولمبية؛ وتصدر مصطفى رياض قائمة الهدافين، برصيد 8 أهداف، ويليه محمود مختار التتش، وعلي رياض، والسيد الضيظوي، ولكل منهم 4 أهداف ورأفت عطية، ورفعت الفناجيلي، ومحمد صلاح، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

وسجل هدفين كل من: «حسن علي علوبة، وسيد أباظة، وحسين حجازي، وسيد حودة، وسمير قطب، ومحمد بدوي، وعماد سليمان، وهادي خشبة، ومحمد أبوتريكة».

مصطفى رياض، فيتو



هؤلاء سجلوا هدفا واحدا في الأولمبياد

وسجل هدفًا واحدًا كلًا من: «إبراهيم يكن، وعلي الحسني، وجميل الزبير، ومحمد حسن موسى، وعبد الكريم صقر، ومحمد الجندي، وشريف الفار، وأحمد مكاوي، ومحمد شاهين، وشحتة، وكمال عتمان، ومحمود حسن، ومحمود الخطيب، ومجدي عبد الغني، وخالد جادالله، ومحمد يوسف، وإبراهيم المصري، ومروان محسن وأحمد ياسر ريان وعمار حمدي».

محمد أبو تريكة، فيتو

هدفين فقط لمصر في أولمبياد طوكيو 2020

وفي آخر ظهور لمنتخب مصر الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية في النسخة الماضية "طوكيو 2020" سجل الفراعنة هدفين فقط، خلال أربع مواجهات خاضها الفريق في النسخة الماضية.

هدفي منتخب مصر في النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية، كان شباك المنتخب الأسترالي في الجولة الثانية بدور المجموعات وسجلهما أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 وعمار حمدي في الدقيقة 85، وانتهت المباراة بهدفين نظيفين لصالح المنتخب المصري.

فيما انتهت مباراة الجولة الأولى أمام إسبانيا بالتعادل السلبي، أمام مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات وانتهت بخسارة مصر أمام الأرجنتين بهدف، بينما خسر مباراة دور ربع النهائي أمام البرازيل بهدف نظيف وودع المنافسات.

محمد صلاح، فيتو

22 لاعبا في قائمة منتخب مصر بأولمبياد باريس

واختار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي 22 لاعبا ضمن القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بينهم لاعبين فقط فوق السن هما محمد النني وأحمد سيد زيزو.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم:

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة – أحمد سيد عبد النبي

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

سموحة: محمد مغربي

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)

روجيرو ميكالي، فيتو



جدول مباريات المنتخب المصري في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.