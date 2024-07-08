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رياضة

المنتخب الأولمبي يغادر إلى باريس الأربعاء المقبل

موعد سفر المنتخب
موعد سفر المنتخب الأولمبي إلى فرنسا، فيتو

المنتخب الأولمبي، حدد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، موعد مغادرة طائرة الفريق مطار القاهرة في طريقها إلى فرنسا، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وتغادر الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة منتخب مصر الأولمبي مطار القاهرة في تمام الثانية من بعد ظهر الأربعاء المقبل، في طريقها إلى مدينة بوردو الفرنسية التي تستضيف معسكر الفراعنة لمدة أسبوع، قبل التوجه إلى مدينة نانت التي تستضيف مباريات الفريق في الأولمبياد.

النني ينضم لمعسكر المنتخب الأولمبي

وكان النجم الدولي محمد النني قد انضم إلى معسكر المنتخب الأولمبي، اليوم الأحد، تمهيدا للمشاركة معه ضمن قائمة الكبار فى أولمبياد باريس 2024.

وانتظم المنتخب الأولمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى الجمعة الماضي، فى معسكر مغلق بالقاهرة، قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية، لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

ولاقى النني استقبالا حافلا من الجهاز الفني بقيادة ميكالي ومحمود حرب المدير الإداري وتياجو المدرب العام وعادل مصطفى المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم.

وحرص محمود حرب على إنهاء كافة تسكين النجم الدولى الكبير وسط اهتمام كبير من الجمهور ورواد الفندق الذى تقيم به بعثة المنتخب للحصول على قسط من الراحة خاصة قبل أول مران مع المنتخب.

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

22 لاعبا في القائمة النهائية

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم: 

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني 

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا 

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة 

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي 

فاركو: محمود جهاد 

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)

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