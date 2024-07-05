محمد بركات: ميكالي فكر في ضم 5 لاعبين للمنتخب الأولمبي

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي كان يريد ضم لاعب ثالث فوق السن، لقائمة الفريق في أولمبياد باريس 2024.

وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية:" ميكالي كان يتمنى وجود لاعب آخر فوق السن، بعد ضم محمد النني وأحمد سيد زيزو".



وواصل: "لكن كل نادٍ كانت له ظروفه ومبارياته، وكانت هناك اعتذارات كثيرة.. ميكالي كان يفكر في ضم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وحمدي فتحي".



ودد: "البعض يعتقد أن الأولمبياد مسابقة غير مهمة، باعتبارها أنها خارج الأجندة الدولية، ولكن أقول لهؤلاء أن تفكيرهم خاطئ، وأطالبهم بمراجعة تاريخ وعراقة الأولمبياد".

وأختتم محمد بركات: "نحن موفقين في ترتيب مبارياتنا خلال منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، ولكن على اللاعبين التركيز بقوة".

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الأوليمبي، قائمة منتخب مصر الأوليمبي لمعسكر الإعداد المقرر انطلاقه اليوم الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين ما عدا محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.

قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

محمد النني وأحمد مصطفى زيزو وثلاثي حراسة المرمى حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحا وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وإبراهيم عادل ومحمود صابر وحسام عبدالمجيد ومحمد شحاته وزياد كمال ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد حمدي وأسامة فيصل وأحمد قطة ومصطفى ميسي، بالإضافة إلى الثنائي المحترف بلال مظهر وعمر فايد.