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رياضة

محمد بركات يكشف برنامج المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد باريس

محمد بركات،فيتو
محمد بركات،فيتو

أولمبياد باريس،كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج منتخب مصر الأولمبي، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.


وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر الأولمبي بدأ معسكره امس الجمعه.


وأضاف: "المنتخب سيخوض تدريباته خلال 5 أيام في القاهرة، وتتوجه بعدها البعثة على متن طائرة خاصة إلى بوردو الفرنسية يوم 10 يوليو الجاري".


وتابع: "منتخب مصر الأولمبي سيخوض معسكره في بوردو لأسبوع كامل، وتتخلله مباراتين وديتين، الأول أمام أوكرانيا يوم 14 يوليو، والثانية أمام العراق يوم 17 يوليو".


وأكمل: "كان من المُقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الأولمبي إلى نانت مباشرةً من القاهرة يوم 18 يوليو، ولكن روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب قرر خوض معسكر في بوردو أولًا".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "روجيرو ميكالي أكد أنه سيستفيد من هذا المعسكر في بوردو، لذا وافق اتحاد الكرة على طلبه، وبعد هذا المعسكر، ستنتقل البعثة إلى نانت يوم 18 يوليو".

 

و انطلق عصر اليوم معسكر منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالى المدير الفنى للمنتخب، فى إطار استعداداته للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

 ومن المقرر أن ينضم كل من: محمد الننى وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم. 

أداء مقابلتين وديتين أمام المنتخب الأوكرانى

أيضا، من المقرر أن يغادر المنتخب الأوليمبي القاهرة، متوجها إلى مدينة نانت الفرنسية يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من الشهر الجارى لإجراء مقابلتين وديتين أمام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى، ثم أمام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته،على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة بردو الفرنسية، والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الأولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان إلى جانب المنتخب المصري.

وفى هذا الإطار يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بخالص التقدير إلى جميع الأندية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وإلى جميع الجهات التى ساهمت وتعاونت لدعم برنامج المنتخب الأوليمبي واستقراره.
 

وقال مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم إنه تم اختيار اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسا لبعثة المنتخب الأوليمبي بأولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر أن يلحق اللواء مشهور ببعثة المنتخب الأوليمبي في فرنسا يوم 18 من يوليو الجاري.

موعد سفر المنتخب الأوليمبي إلى باريس

حدد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي موعد سفر المنتخب إلى باريس للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. 

وحدد ميكالي 10 يوليو الجاري موعدا لسفر المنتخب الاوليمبي لباريس، رافضا اقتراح سفر المنتخب يوم 13 على طائرة خاصة لارتباطه بخوض مباراتين وديتين يومي 14 و18 وديتين أمام العراق وأوكرانيا.

قائمة المنتخب الأوليمبي بأولمبياد باريس

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الأوليمبي، قائمة منتخب مصر الأوليمبي لمعسكر الإعداد استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين، ما عدا محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.
 

 

مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

وأسفرت قرعة أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من إسبانيا وأزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

ويستهل منتخب مصر الأولمبي مبارياته بمواجهة جمهورية الدومينيكان، ثم يلعب أمام أوزبكستان في الجولة الثانية، ويختتم مواجهاته أمام إسبانيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

مصر ضد جمهورية الدومينيكان

تقام يوم 24 يوليو 2024، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

مصر ضد أوزبكستان

تلعب يوم 27 يوليو 2024، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

مصر ضد إسبانيا

تنطلق يوم 30 يوليو 2024، في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر.

ووافق الزمالك على طلب المنتخب الأولمبي بانضمام زيزو كلاعب فوق السن مع المنتخب في الأولمبياد رغم حاجة الفريق لجهودات اللاعب. 

زيزو يطلب الانضمام للمنتخب في أولمبياد باريس 

وعلمت “فيتو” أن زيزو هو من طلب من إدارة الزمالك وجوزيه وجوميز الموافقة على انضمامه للمنتخب الأولمبي والمشاركة في أولمبياد باريس. 

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أخبر الإدارة بأن الزمالك لا ينافس حاليا على بطولة الدوري وأن انضمامه للمنتخب لن يؤثر على مشوار الفريق الأبيض. 

وواصل المصدر حديثه أن جوميز في البداية كان يرفض انضمام زيزو لحاجته للاعب لكن مسئولي الزمالك أقنعوه بانضمام اللاعب للمنتخب خاصة أنه واجب وطني. 

وأرسل اتحاد الكرة قائمة المنتخب الأولمبي النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”. 

إستبعاد إياد العسقلاني للإصابة

وقرر البرازيلى ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، استبعاد إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي من القائمة النهائية أمس بعد إصابة اللاعب بتمزق في كعب القدم، وضم بدلا منع على زعزع لاعب فيوتشر لتصبح قائمة اللاعبين تحت السن ١٩ لاعبا

ثم قام ميكالي بضم الثنائي محمد النني وأحمد سيد زيزو فوق السن الأولمبي، قبل أن يقرر ضم حارس المقاولون محمد السيد سيحا لتكتمل القائمة بـ٢٢ لاعبا، بينهم ثلاثة حراس مرمى ولاعبين فقط فوق السن.

وكانت “فيتو” قد انفردت يوم الجمعة الماضي بقائمة المنتخب الأولمبي النهائية للاعبين تحت السن كما ورد في الخبر التالي:  

فيتو" تحصل على قائمة المنتخب الأولمبي تحت السن بأولمبياد باريس
 

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