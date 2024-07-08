مصطفى مدبولي: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل فوري وفي توقيتات محددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه قبل تشكيل الحكومة اجتمع مع مجلس أمناء الحوار الوطني مرتين، وعلى تواصل مستمر معهم.

البدء في الخطوات الجدية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأوضح رئيس الوزراء أنه اتفق أنه بمجرد تشكيل الحكومة سيتم البدء في الخطوات الجدية لتنفيذ كل المخرجات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الأمناء، مشددًا على أن هذا يتم من خلال البدء في تفصيل كل المخرجات طبقًا للمحاور التي وضع المخرجات عليها.

توقيتات محددة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأوضح «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بعد تفصيل كل مخرجات الحوار الوطني في محاورها سيبدأ مجلس الأمناء الاجتماع مع كل وزير معني ووضع الخطوات التنفيذية لكي يتم البدء في تنفيذ هذه التوصيات والمخرجات الحوار الوطني.

وتابع: «لو التوصية في مجال الصحة سيتم اجتماع وزير الصحة مع كافة الجهات المعنية، ويتم العمل على ترجمة المخرجات لخطة تنفيذية بتوقيتات محددة لمتابعتها، وسيتم البدء في هذا الأمر، فور أن يقر البرلمان برنامج الحكومة».

مراجعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأشار إلى أنه يتابع التوقيتات والاجتماعات، مؤكدًا أنه سيكون هناك اجتماع شهري مع مجلس أمناء الحوار الوطني لمراجعة كل ما يحدث وما تم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني، موضحًا أن الشيء المميز في الحوار الوطني أنه كان يمثل كافة أطياف المجتمع المصري من أقصى اليمين لأقصى الشمال، وهو ممثل جيدًا جدًا لجميع طوائف المجتمع والشعب السياسية وكل القوى الموجودة.

ونوه بأن كل ما خرجت به التوصيات الخاصة بالحوار الوطني سيكون هناك حرص كبير على تنفيذها الفترة المقبلة.