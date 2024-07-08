الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

متى يتعافى الاقتصاد ونتجاوز الأزمة؟ مصطفى مدبولي يرد

الاقتصاد
الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «شغلنا الشاغل الفترة المقبلة هو طريقة توصيل الخدمة لأقرب خطوة تكون لديه».

منظومة التأمين الصحي الشامل

وتحدث مدبولي عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسراع الخطى من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، ووضع خطة أكثر طموحًا أن تشتمل المنظومة كل المحافظات.

وشدد مدبولي على أنه من خلال التأمين الصحي الشامل يحدث الاطمئنان أن الخدمة التي تقدم على أعلى مستوى وتكون الإحاطة للجميع.

مدبولي: نركز على أكبر وفر من السلع ومواد الإنتاج يفرج عنها بشكل كبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «كل تركيزنا على تحقيق مجموعة مستهدفات، أكبر وفر من السلع، لأنه كلما توفرت السلع كلما تحدث منافسة داخليا فالأسعار تهدأ، طالما العرض أقل من الطلب ستحدث زيادة في الأسعار». 

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «مواد الإنتاج يفرج عنها بصورة كبيرة، والمهم هو الانتقال لتعميق الصناعة ولا يكون كل اعتمادي على استيراد هذه المواد أو مستلزمات الإنتاج، وهذا جزء من ملف الصناعة الذي سنعمل عليه».

وواصل: «عيننا مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية بكيفية خفض التضخم، هذا شيء مهم الفترة المقبلة، آخر شهرين المعدلات بدأت في الانخفاض، لكن علينا الانتباه أنه ما زال أمامنا فترة زمنية لكي نستطيع التعافي».

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

رئيس الوزراء: نستهدف ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار

وتابع: «مر علينا عامان شديدا الصعوبة، حدث بهما تداعيات اقتصادية شديدة للغاية، ولكي نستطيع الخروج منها والقول إننا تعافينا تماما وعدنا إلى وضع الانطلاق أمامنا العام المالي 2024-2025 في إطار الحوكمة وترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسواق، وبعد هذه الإجراءات نستطيع التعافي مع نهاية 2024-2025، أخذا في الاعتبار ما زال موضوع الطاقة والتحديات الموجود لابد من حلها أولا بأول».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاقتصاد الازمة الاقتصادية مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مدبولى

مواد متعلقة

مدبولي: نسعى لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين خلال عامين

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

مدبولي: تجديد الخطاب الديني أولوية قصوى لوزير الأوقاف وهذه رسالتنا للمواطن

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

الدوري المصري، الأهلي يفوز على الطلائع بثنائية ويواصل مطاردة بيراميدز

نائب محافظ القاهرة تتفقد حريق عباس العقاد (صور)

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

مدبولى: توجيه بتأمين ما يغطي احتياجات الدولة من موارد العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

رئيس الوزراء يكشف الموعد النهائي لانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

مدبولي: دعم الكهرباء والمواد البترولية تسبب في ضغط رهيب على الدولة وأدى لزيادة الديون

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

المزيد
الجريدة الرسمية