متى يتعافى الاقتصاد ونتجاوز الأزمة؟ مصطفى مدبولي يرد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «شغلنا الشاغل الفترة المقبلة هو طريقة توصيل الخدمة لأقرب خطوة تكون لديه».

منظومة التأمين الصحي الشامل

وتحدث مدبولي عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسراع الخطى من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، ووضع خطة أكثر طموحًا أن تشتمل المنظومة كل المحافظات.

وشدد مدبولي على أنه من خلال التأمين الصحي الشامل يحدث الاطمئنان أن الخدمة التي تقدم على أعلى مستوى وتكون الإحاطة للجميع.

مدبولي: نركز على أكبر وفر من السلع ومواد الإنتاج يفرج عنها بشكل كبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «كل تركيزنا على تحقيق مجموعة مستهدفات، أكبر وفر من السلع، لأنه كلما توفرت السلع كلما تحدث منافسة داخليا فالأسعار تهدأ، طالما العرض أقل من الطلب ستحدث زيادة في الأسعار».

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «مواد الإنتاج يفرج عنها بصورة كبيرة، والمهم هو الانتقال لتعميق الصناعة ولا يكون كل اعتمادي على استيراد هذه المواد أو مستلزمات الإنتاج، وهذا جزء من ملف الصناعة الذي سنعمل عليه».

وواصل: «عيننا مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية بكيفية خفض التضخم، هذا شيء مهم الفترة المقبلة، آخر شهرين المعدلات بدأت في الانخفاض، لكن علينا الانتباه أنه ما زال أمامنا فترة زمنية لكي نستطيع التعافي».

وتابع: «مر علينا عامان شديدا الصعوبة، حدث بهما تداعيات اقتصادية شديدة للغاية، ولكي نستطيع الخروج منها والقول إننا تعافينا تماما وعدنا إلى وضع الانطلاق أمامنا العام المالي 2024-2025 في إطار الحوكمة وترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسواق، وبعد هذه الإجراءات نستطيع التعافي مع نهاية 2024-2025، أخذا في الاعتبار ما زال موضوع الطاقة والتحديات الموجود لابد من حلها أولا بأول».