الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولى: توجيه بتأمين ما يغطي احتياجات الدولة من موارد العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الوضع الاقتصادي يشغل بال المواطن، وبخاصة ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة، معقبا: "أنا تطرقت إلى هذا الموضوع بصورة موجزة جدا في البيان الذي ألقيته اليوم".

 

أزمة النقد الأجنبي والنفق المظلم لمصر

وأضاف "مدبولي"، في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "إكسترا نيوز": "الدولة في الفترة الماضية خرجت من نفق مظلم فيما يخص النقد الأجنبي والعملة، وكان هناك مناخ رهيب من عدم الثقة، وكل الدولة كانت متخوفة من المستقبل".

 

متى يتعافى الاقتصاد ونتجاوز الأزمة؟ مصطفى مدبولي يرد

مدبولي: نسعى لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين خلال عامين

 

السبب وراء أزمة النقد الأجنبي يوضحه رئيس الوزراء 

وتابع رئيس الوزراء: "أطلع على كل ما يثار ويقال بشأن أزمة النقد الأجنبي، وكان جزءً كبيرا من هذه الأزمة سببه الصدمات الخارجية غير المسبوقة التي يعاني العالم كله منه، ولكن كانت شدة الأزمة علينا أكبر من دول أخرى، والموضوع نسبي طبقا لظروف كل دولة وحالتها وأعداد سكانها وطبيعة سكانها".

 

احتياجات الدولة المصرية من موارد العملة الصعبة 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعيش في سلسلة من الأزمات المتتالية منذ عام 2011، مواصلا: "في النهاية، المواطن يهمه أن يعيش حياة ميسرة، لذلك كنا حريصين جدا في إسراع الخطى لحل أزمة العملة الصعبة لأنها كانت مؤثرة على كل شيء".

 

سعر الدولار في السوق السوداء الفترة الماضية

وأضاف: "كنا بنسمع إن الناس بتسعر الدولار بـ70 جنيه و80 جنيه، ويتقال خلال سنة هيبقى بـ100 جنيه، والكلام ده كانت بتتسعر عليه سلع".

وتابع: "ولكن، نحمد الله أننا استطعنا بالسياسة النقدية الموجودة أن يكون هناك سعر معروف وشكل ثابت ويهمنا أن يكون الاقتصاد المصري قادرا على تحمل أي صدمات خلال الفترة المقبلة، وأهم شيء، هو أن هناك توجيه واضح للحكومة بأنه في خلال السنتين الثلاثة المقبلة على الأكثر يجب تأمين من موارد العملة الصعبة ما يغطي احتياجاتنا ويكون هناك فائض ولو بسيط لتجنب أي أزمات اقتصادية استثنائية قد تحدث".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

مدبولى مصطفي مدبولي أزمة النقد الأجنبي العملة الصعبة سعر الدولار رئيس الوزراء

مواد متعلقة

متى يتعافى الاقتصاد ونتجاوز الأزمة؟ مصطفى مدبولي يرد

مدبولي: نسعى لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين خلال عامين

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

مدبولي: تجديد الخطاب الديني أولوية قصوى لوزير الأوقاف وهذه رسالتنا للمواطن

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

الدوري المصري، الأهلي يفوز على الطلائع بثنائية ويواصل مطاردة بيراميدز

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

نائب محافظ القاهرة تتفقد حريق عباس العقاد (صور)

مدبولى: توجيه بتأمين ما يغطي احتياجات الدولة من موارد العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

رئيس الوزراء يكشف الموعد النهائي لانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

مدبولي: دعم الكهرباء والمواد البترولية تسبب في ضغط رهيب على الدولة وأدى لزيادة الديون

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

المزيد
الجريدة الرسمية