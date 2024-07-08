مدبولى: توجيه بتأمين ما يغطي احتياجات الدولة من موارد العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الوضع الاقتصادي يشغل بال المواطن، وبخاصة ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة، معقبا: "أنا تطرقت إلى هذا الموضوع بصورة موجزة جدا في البيان الذي ألقيته اليوم".

أزمة النقد الأجنبي والنفق المظلم لمصر

وأضاف "مدبولي"، في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "إكسترا نيوز": "الدولة في الفترة الماضية خرجت من نفق مظلم فيما يخص النقد الأجنبي والعملة، وكان هناك مناخ رهيب من عدم الثقة، وكل الدولة كانت متخوفة من المستقبل".

السبب وراء أزمة النقد الأجنبي يوضحه رئيس الوزراء

وتابع رئيس الوزراء: "أطلع على كل ما يثار ويقال بشأن أزمة النقد الأجنبي، وكان جزءً كبيرا من هذه الأزمة سببه الصدمات الخارجية غير المسبوقة التي يعاني العالم كله منه، ولكن كانت شدة الأزمة علينا أكبر من دول أخرى، والموضوع نسبي طبقا لظروف كل دولة وحالتها وأعداد سكانها وطبيعة سكانها".

احتياجات الدولة المصرية من موارد العملة الصعبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعيش في سلسلة من الأزمات المتتالية منذ عام 2011، مواصلا: "في النهاية، المواطن يهمه أن يعيش حياة ميسرة، لذلك كنا حريصين جدا في إسراع الخطى لحل أزمة العملة الصعبة لأنها كانت مؤثرة على كل شيء".

سعر الدولار في السوق السوداء الفترة الماضية

وأضاف: "كنا بنسمع إن الناس بتسعر الدولار بـ70 جنيه و80 جنيه، ويتقال خلال سنة هيبقى بـ100 جنيه، والكلام ده كانت بتتسعر عليه سلع".

وتابع: "ولكن، نحمد الله أننا استطعنا بالسياسة النقدية الموجودة أن يكون هناك سعر معروف وشكل ثابت ويهمنا أن يكون الاقتصاد المصري قادرا على تحمل أي صدمات خلال الفترة المقبلة، وأهم شيء، هو أن هناك توجيه واضح للحكومة بأنه في خلال السنتين الثلاثة المقبلة على الأكثر يجب تأمين من موارد العملة الصعبة ما يغطي احتياجاتنا ويكون هناك فائض ولو بسيط لتجنب أي أزمات اقتصادية استثنائية قد تحدث".