بايدن: الخسارة أمام ترامب ليست مطروحة وانظروا إلى ما حدث بانتخابات فرنسا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين: إنه واثق من دعم الناخبين، وأنه أبلغ الديمقراطيين الذين طالبوه بالانسحاب أن يتحدوه بمؤتمر الحزب.
وتابع بايدن: "الاستطلاعات كانت مخطئة في انتخابات فرنسا بشأن اليمين وهذا ما سيحدث في الولايات المتحدة.. لقد رفضت باريس فرنسا التطرف والديمقراطيون الأمريكيون سيرفضونه أيضا".
الخسارة أمام ترامب ليست مطروحة
وأضاف بايدن: الخسارة أمام ترامب ليست مطروحة ولم أخسر أمامه أبدا.. أعتقد أن الناخبين يريدون استمراري في السباق الرئاسي.. ولا أبالي بما يقوله الأثرياء.
وأوضح بايدن، أن المناظرة كانت ليلة سيئة وأنه نادم على ما حدث.
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