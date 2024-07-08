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مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

الولايات المتحدة،
الولايات المتحدة، فيتو

لقي شخص مصرعه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جراء موجة حر شديد تجتاح المناطق الغربية في الولايات المتحدة، حيث سجلت درجة حرارة قياسية في لاس فيجاس.

ووفقا لبيانات الأرصاد الجوية على منصة "إكس"، فسجلت لاس فيجاس أمس الأحد الطقس الأكثر سخونة في تاريخ الأرصاد الجوية. 

حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 48.9 درجة مئوية. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق للمدينة وهو 47.2 درجة مئوية في عام 2017.

الطقس الأكثر سخونة في تاريخ الأرصاد الجوية

وفي وادي الموت الواقع في كاليفورنيا المجاورة لنيفادا تم تسجيل ارتفاع درجة الحرارة إلى 53.9 درجة مئوية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت قناة ABC News: “لقي شخص واحد مصرعه وتم نقل آخر إلى المستشفى... في وادي الموت في كاليفورنيا".

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الحار للغاية في كاليفورنيا حتى 11 يوليو الجاري على الأقل.

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كاليفورنيا الولايات المتحدة لاس فيجاس وادي الموت ارتفاع درجة الحرارة درجة الحرارة الطقس الحار

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