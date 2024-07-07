الإثنين 08 يوليو 2024
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موجة حر قياسية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات لملايين السكان

موجات الحر، فيتو
موجات الحر، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة موجهة إلى نحو 36 مليون شخص، أي ما يقرب من 10% من سكان البلاد، بسبب قبة حرارية تركز على كاليفورنيا.

ومن المتوقع أن تؤدي موجة الحر واسعة النطاق إلى تسجيل درجات حرارة قياسية على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث يتصبب ملايين الأمريكيين عرقًا جراء «قبة حرارية» فوق ولايتي أريزونا ونيفادا أيضا.

 

موجات الحر الشديد بأنحاء العالم

وتظهر أوراق بحثية أن تغير المناخ هو السبب وراء موجات الحر الشديد بأنحاء العالم، وأنه سيتسبب في أحوال مناخية خطيرة خلال العقود المقبلة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها اليومية، أو تتجاوزها في ولايات واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا وشمال أريزونا ووسط آيداهو.

وقال براين جاكسون، الخبير في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن درجات الحرارة ترتفع بما يصل إلى 20 درجة فوق المعتاد في هذا الوقت من العام في أماكن مثل ريدينج، وهي مدينة في شمال كاليفورنيا سجلت درجات الحرارة بها أعلى مستوى على الإطلاق عند 48 درجة مئوية يوم السبت.

 

الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بسبب المناخ

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب «جحيم مناخي».

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لـ تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن كلا من الأشهر الاثني عشر الماضية كان الأكثر دفئًا على الإطلاق على أساس سنوي في أنحاء العالم.

 

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درجات الحرارة الأرصاد الجوية الأمريكية كاليفورنيا نيفادا اريزونا تغير المناخ

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