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أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لتأمين العملة الصعبة بشكل دائم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية موجودة بنفس فلسفة التنمية البشرية تجتمع أسبوعيا بها كل الوزراء المعنيين لاتخاذ قرارات ومتابعة المستثمرين والصانعين لحل مشكلاتهم.

أبرز مشكلة تواجه المستثمرين والصانعين 

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «أحيانا المشكلات الخاصة بالمستثمرين والصانعين تتعلق بالترخيص والتشغيل وبعض المشكلات التي تخص البنية من كهرباء وطاقة، كل المجموعة تجتمع أسبوعيا لوضع السياسات لكن الأهم هي متابعة تنفيذها على الأرض، والتحرك الفترة المقبلة من خلال هذه التنسيقات».

رئيس الوزراء امام مجلس النواب، فيتو

مدبولي يوضح كيفية توفير موارد العملة الصعبة

وتابع رئيس الوزراء: «ملف الصناعة وملف الزراعة وملف السياحة، وملف الاتصالات وتكنولودجيا المعلومات، من خلال هذه القطاعات الإنتاجية يتم تأمين موارد تضمن وجود عملة صعبة مستدامة جنبا إلى جنب مع الموارد التقليدية في مصر».

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وواصل: «كل تركيزنا الفترة المقبلة كيف لهذه القطاعات الإنتاجية تؤمن مصدر دائم من العملة الصعبة تكون قادرة وأقوى في تحمل الصدمات التي يمكن أن تحدث».

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