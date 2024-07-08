الإثنين 08 يوليو 2024
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سياسة

رئيس مجلس النواب يكشف رأيه في التعديلات الأخيرة للحكومة وبيان مدبولي

حنفي الجبالي رئيس
حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، فيتو

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: التعديلات الأخيرة الموسعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي بلاشك لاقت استحسانا كبيرا من أعضاء مجلس النواب، وهذه بداية موفقة لكن المجلس سيدرس تقرير رئيس مجلس الوزراء أو التقرير المقدم من الحكومة بجلسة اليوم، وسيقول رأيه النهائي في الجلسة.

حنفي الجبالي: بيان رئيس الوزراء يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة إكسترا نيوز، إن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة من أجل إنجاز برامج أداء واضحة.

كلمة مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، فيتو

تقارير دورية عن الحكومة في مجلس النواب

وتابع، أن رئيس الوزراء أوضح بأنه سيتم إصدار تقارير دورية تُعقد على مجلس النواب بالجلسات العامة أو اللجان: "هذا جانب طيب نأمل أن الحكومة تعمل على تنفيذه وتطبيقه".

وأكمل رئيس مجلس النواب: "هذا الأمر سيكون شيئا مثاليا بالنسبة إلى المواطن المصري، إذ سيُطرح أداء الحكومة المصرية بصفة دورية أمام مجلس النواب".

حكومة مدبولي في مجلس النواب، فيتو

رئيس مجلس النواب: نستمد دورنا من الدستور ونتعاون مع الحكومة في المجال التشريعي

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور مجلس النواب واضح جدا ويستمده من الدستور باعتباره ممثل الشعب المصري، ويقوم هذا الدور على محورين أساسيين.

وأضاف: "المحوران هما محور تعاوني في المجال التشريعي، وفي هذا الصدد، نحن على تواصل مع الحكومة لضبط التشريعات بما يتفق مع الدستور وبما لا يتناقض مع التشريعات القائمة".

وتابع رئيس مجلس النواب: "المحور الآخر، هو أننا نراعي مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة المجلس لدوره في الرقابة على أداء الحكومة، وهذا الدور الرقابي ليس لاصطياد الأخطاء، ولكن لإلقاء الضوء على أداء الحكومة وتحسين المواطن التي تحتاج إلى تدخل دائم من الحكومة، وهذا الدور يستمر طوال دور الانعقاد من خلال اللجان النوعية واستدعاء الوزراء والحكومة في أمور كثيرة يشملها الدور الرقابي للمجلس من طلبات إحاطة واقتراحات رغبة وطلب مناقشة عامة وتشكيل لجان خاصة انتهاءً بأكبر دور رقابي وهو الاستجواب".

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