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أخبار مصر

مدبولي: تجديد الخطاب الديني أولوية قصوى لوزير الأوقاف وهذه رسالتنا للمواطن

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محور بناء الإنسان على رأس أولويات عمل الحكومة، قائلا: كان ذلك واضحا في خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح، وبالأخص في ملفي الصحة والتعليم وباقي الملفات سواء الثقافة وتجديد الخطاب الديني والشباب والرياضة كانت واضحة في خطاب التكليف.

مدبولي: نسعى لتحقيق طموحات المواطن المصري

وشدد «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ويتم العمل مع الوزراء على وضع البرنامج التفصيلي لهذا الموضوع لتحقيق كل الطموحات التي يأملها المواطن المصري، مشددًا على أنه على إطلاع بكل ما يثار في الشارع المصري والرأي العام ويحرص على قراءة كافة التقارير على القنوات التلفزيونية والصحف والجرائد.

 

مدبولي: نسعى لتحقيق حلم المواطن

وتابع رئيس الوزراء: «وكان هناك طموحات للمواطن، والحكومة مع المواطن المصري في طلبه وحلمه في هذا الأمر».

 

استعادة قوة مصر الناعمة وتجديد الخطاب الديني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا دائما ما نتحدث عن قوة مصر الناعمة وتأثيرها الثقافي والحضاري، وهذا الملف يحتاج جهد كبير للغاية الفترة المقبلة لاستعادة قوة مصر الناعمة وتأثيرها داخليا على شبابنا الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين، والذين يستحقون جزءا من المحتوي الثقافي من الخارج، وبالتالي من المهم للغاية الفترة المقبلة إعادة جذب فئة الشباب والهوية والحفاظ على الهوية الوطنية.

وأضاف «مدبولي» أن تجديد الخطاب الديني كان جزءا من الحديث بشكل واضح مع وزير الأوقاف الجديدة، وسيكون أولوية قصوى من عمله.

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وتابع: «فلسفة تعيين نائب لرئيس الوزراء لهذا الموضوع ليكون تركيزه الشديد مع النمجموعة المصغرة مع الوزراء بصورة أسبوعية لأخذ إجراءات والعرض على مجلس الوزراء وسأكون معهم كل أسبوعين أو ثلاثة مع المجموعة لأخذ الإجراءات التي من شأنها تسرع في عملية التنفيذ».

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