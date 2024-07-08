إعلام عبري يكشف أهداف مباحثات الوفد الإسرائيلي فى القاهرة
نقل موقع "والا" الإخباري العبري، عن مسئول فى الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن اجتماع القاهرة اليوم سيبحث صفقة تبادل الأسرى، وإعادة فتح معبر رفح وترتيبات أمنية أخرى.
وفد إسرائيلى يبحث فى القاهرة صفقة الأسرى
وتابع المسئول الإسرائيلي: سنبحث مع المصريين والأمريكيين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة.
سموتريتش يرفض أي اتفاق مع حركة حماس
من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف) بتسلئيل سموتريتش، أنه لن أكون جزءا من اتفاق للانصياع لـ حماس، معتبرا أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل.
وتابع موجها حديثه إلى نتنياهو قائلا: يا رئيس الوزراء، هذا ليس النصر المطلق الذي وعدت به.. سيكون الفشل المطلق، لا تقدموا للسنوار انتصارا كهدية مجانية.
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