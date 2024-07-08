الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تقصف مركز قيادة لجيش الاحتلال في محور نتساريم

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت  سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان  اليوم الإثنين،  أنها قصفت بقذائف الهاون مركزا لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتساريم.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان، أنها استهدفت دبابة من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق  أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 20 عسكريا  ليرتفع عدد الجرحى منذ بدء العدوان على غزة إلى 4086 مصابا إسرائيليا.

 

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جيش الاحتلال سرايا القدس محور نتساريم حماس حركة الجهاد

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