الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مفوض الأونروا: الولايات المتحدة منعت عنا 800 مليون دولار، ولا نملك ما يكفي لنهاية أغسطس

مفوض الأونروا، فيتو
مفوض الأونروا، فيتو

قال فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوكالة لها أقوى نظام مخاطر من أى وكالة أخرى.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الأونروا لديها القدرة لمواجه التحديات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أصدرت تشريعا لوقف تمويل الأونروا وهو 800 مليون دولار مما يؤثر سلبا على دورها في سوريا وغزة.

وأضاف: توجد دول في الخليج تساهم فى الوكالة وايضًا جيبوتي وعمان وهناك مانحين من خلال جمع التبرعات للوكالة ولكن كل ذلك ليس كافيا حتى يتم الاستجابة لحالات الطوارئ، وقال: “ نحن لا نملك ما يكفينا لنهاية أغسطس ”.

 

وزير الخارجية: نجري اتصالات دولية لإعادة تمويل الأونروا، وأرفض توجيه اتهامات مرسلة لها

وزير الخارجية: لأول مرة تتعرض مصر لتحديات من جميع الاتجاهات في وقت واحد


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأونروا غزة فلسطين سوريا

مواد متعلقة

بدر عبد العاطي: مصر لن تقبل بديلا للأونروا في غزة، واستخدام سلاح الجوع غير مقبول

بدر عبد العاطي: مصر تسعى لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

‏‎بدر عبد العاطى يكلف قيادات قطاع الهجرة بتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج (صور)

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

بالمستندات، التعليم تكذب معلمي الدروس الخصوصية حول تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

مصدر بالتعليم: ادعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليه أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة "كاذب"

منوعات

المزيد

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية