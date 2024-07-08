مفوض الأونروا: الولايات المتحدة منعت عنا 800 مليون دولار، ولا نملك ما يكفي لنهاية أغسطس
قال فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوكالة لها أقوى نظام مخاطر من أى وكالة أخرى.
وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الأونروا لديها القدرة لمواجه التحديات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أصدرت تشريعا لوقف تمويل الأونروا وهو 800 مليون دولار مما يؤثر سلبا على دورها في سوريا وغزة.
وأضاف: توجد دول في الخليج تساهم فى الوكالة وايضًا جيبوتي وعمان وهناك مانحين من خلال جمع التبرعات للوكالة ولكن كل ذلك ليس كافيا حتى يتم الاستجابة لحالات الطوارئ، وقال: “ نحن لا نملك ما يكفينا لنهاية أغسطس ”.
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