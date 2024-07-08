عضو "دفاع النواب": نأمل من الحكومة التعاون مع المجلس لوضع حد لانفلات الأسعار

قال النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المجلس يثق في الحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وتابع: "نشكر الوزراء السابقين الذين بذلوا جهدا كبيرا في سبيل التنمية ومواجهة التحديات خلال الفترة السابقة".

وأضاف "كدواني"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نأمل أن يكون للوزارة الجديدة دور فاعل في مواجهة التحديات القائمة داخليا وخارجيا وعلى مستوى الأمن القومي المصري".

تحديات تواجه الحكومة الجديدة

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب "التحديات كبيرة وهناك تآمر على الأمن القومي المصري، وهو ما يواجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل كفاءة واقتدار، ونأمل في التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب لمواجهة التحديات القائمة كافة".