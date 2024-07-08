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أخبار مصر

"شكاوى مجلس النواب": الرؤية العامة لبرنامج الحكومة في مصلحة المواطن

مجلس النواب
مجلس النواب
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قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، إن الرؤية العامة لبرنامج الحكومة في مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الجديدة والتشكيل الجديد لأول مرة اليوم بالعاصمة الإدارية في التاريخ المصري، حيث تقدم الحكومة برنامجها اليوم لمجلس النواب.


وأضاف ناصر، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جلسة اليوم ستكون إجرائية، سيتلو فيها رئيس المجلس بيان رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، ثم يتلوه بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ثم يتلو برنامج الحكومة، معربا عن تمنيه بأن يكون البرنامج طموحا.


وأوضح: "الرؤية العامة تؤكد أن البرنامج سيكون في مصلحة المواطن المصري لرفع الأعباء عنه، وهذا توجه الرئيس السيسي وتوجيهه للحكومة، وهناك حالة تفاؤل قوية جدا لدى النواب والشارع المصري بالحكومة الجديدة، بأن يجني المواطن المصري خلال السنوات الستة المقبلة حصاد استثماراته"
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النائب عاطف ناصر لجنة الشكاوى والمقترحات مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي

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