"شكاوى مجلس النواب": الرؤية العامة لبرنامج الحكومة في مصلحة المواطن

قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، إن الرؤية العامة لبرنامج الحكومة في مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الجديدة والتشكيل الجديد لأول مرة اليوم بالعاصمة الإدارية في التاريخ المصري، حيث تقدم الحكومة برنامجها اليوم لمجلس النواب.



وأضاف ناصر، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جلسة اليوم ستكون إجرائية، سيتلو فيها رئيس المجلس بيان رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، ثم يتلوه بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ثم يتلو برنامج الحكومة، معربا عن تمنيه بأن يكون البرنامج طموحا.