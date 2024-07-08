القوى العاملة بالنواب: المصريون ينتظرون الكثير من الحكومة الجديدة

هنأ عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على حلف اليمين وتوليها المسؤولية، مؤكدًا أنّ الحكومة الجديدة يجب أن تبذل جهودا مضاعفا خلال الفترة القادمة، إذ تضم الكثير من الخبرات والشباب.

الشعب ينتظر الكثير من الحكومة

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على هامش عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري ينتظر منها الكثير، مشددًا على أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة الجديدة بتولي أمور كل ما يهم المواطن المصري من طموحات وآمال، وما يطلبه الشباب في الفترة القادمة.

وتابع أنّ المواطن المصري يحتاج إلى حلول سريعة، فيما يتعلق بضبط الأسواق والأسعار، إذ قدمت الحكومة منذ أبريل 2022 حتى فبراير 2024 خمس حزما اجتماعية لم يشعر بها المواطن.