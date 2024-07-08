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أخبار مصر

القوى العاملة بالنواب: المصريون ينتظرون الكثير من الحكومة الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
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 هنأ عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على حلف اليمين وتوليها المسؤولية، مؤكدًا أنّ الحكومة الجديدة يجب أن تبذل جهودا مضاعفا خلال الفترة القادمة، إذ تضم الكثير من الخبرات والشباب.  

 

الشعب ينتظر الكثير من الحكومة

 وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على هامش عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري ينتظر منها الكثير، مشددًا على أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة الجديدة بتولي أمور كل ما يهم المواطن المصري من طموحات وآمال، وما يطلبه الشباب في الفترة القادمة.

 

وتابع أنّ المواطن المصري يحتاج إلى حلول سريعة، فيما يتعلق بضبط الأسواق والأسعار، إذ قدمت الحكومة منذ أبريل 2022 حتى فبراير 2024 خمس حزما اجتماعية لم يشعر بها المواطن.

وأكد، أن المواطن لم يشعر بها نتيجة عدم وجود رقابة، ومن ثم، فإن الحكومة مطالبة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع الأساسية، مطالبا بتحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبخاصة أنه جرى استحداث وزارة للاسثتمار لجذب الاستثمارات.
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مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة القوي العاملة

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