أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

أحمد رفعت، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أنها ستعلن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

فيما تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن ملابسات وفاة اللاعب الدولي أحمد رفعت.

ملابسات واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت

وقال: تابعت كما تابع جموع الشعب المصري ملابسات حول تعاقد وسفر اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت، مشيرا إلى ما تم تداوله بشأن الأوراق الرسمية والقرارات الوزارية الصادرة من الوزارة لسفر اللاعب، التي أقر وكيل اللاعب مخالفتها للغرض "المعلوم" من السفر.

أزمة الموقف القانوني من سفر اللاعب أحمد رفعت

وتساءل عضو مجلس النواب عن الملابسات التي صدر فيها القرار الوزاري بسفر اللاعب، وهل توافر للوزارة الموقف الحقيقي للاعب، قائلا: من المسؤول عن ما ألم باللاعب الراحل من ضرر جراء ما سارت عليه الأمور؟.

أحمد رفعت، وقال الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت: "كنت متخوفا من ظهور أحمد رفعت مع الإعلامي إبراهيم فايق حتى لا يتعرض لضغط عصبي زائد أثناء وقت الحلقة، وكنا بنحاول تركيب جهاز له لمتابعة وضع القلب ولكنه لم يقم بتركيبه".

ضغوط حلقة أحمد رفعت مع إبراهيم فايق

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": "طلع أحمد رفعت مع إبراهيم فايق وقال اللى قاله، ولكننا نؤكد أننا في مودرن سبورت محدش وضع ضغوط نفسية عليه، والمسألة خارج النادي تماما وإحنا مستحيل نخلي لاعب عندنا يتحط عليه ضغوط خارجية، مستحيل كنا نسيب أحمد يتحط عليه ضغوط وفي النهاية هو قضاء ربنا ومفيش حاجة تمنع الموت".

أحمد رفعت، فيتو

ضغوط الحياة وقصة رحيل أحمد رفعت

وأضاف: "ضغوط الحياة العامة كتيرة جدا وإحنا عايشينها، والعملية صعبة، ولكن ما نود تأكيده أن أحمد رفعت لم يمارس عليه أي ضغوط".

مدة عقد أحمد رفعت ووعد وليد دعبس

وأوضح:"عقد أحمد رفعت داخل نادي مودرن سبورت سنة واحدة ولم أصدر أية تصريحات أو وعود بشأن منح أسرته عقد 4 سنوات، والعقد بتاعه اللي عنده هيستمر لأهله، واللى أسرته تحتاجه أنا هكون معاهم وهادعمهم ودي أخلاق المصريين كلهم وده واجب، وسأتكفل بأية طلبات لأسرته".